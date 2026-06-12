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Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο εμπόδισε με κατεπείγουσα απόφασή του χθες Πέμπτη 11 Ιουνίου, την πολιτεία Αλαμπάμα να προχωρήσει στην εκτέλεση άνδρα με εισπνοή αζώτου, καθώς πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η μέθοδος αυτή πιθανόν αντίκειται προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο Τζέφρι Λι, 49 ετών, επρόκειτο να εκτελεστεί με εισπνοή αζώτου για τον φόνο δυο ανθρώπων κατά τη διάρκεια ληστείας το 1998. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με την τοποθέτηση μάσκας στον θανατοποινίτη για την εισπνοή του αερίου, το οποίο προκαλεί ασφυξία και θάνατο.

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Την Τρίτη, ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε εναντίον της χρήσης της μεθόδου. Η πολιτεία Αλαμπάμα προσέφυγε στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο για να επιτύχει την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης.

Αλλά το αίτημα αναστολής ή ακύρωσης» της απόφασης «απορρίπτεται», ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο σε -ανυπόγραφη- απόφασή του χθες βράδυ. Το σκεπτικό δεν εξηγήθηκε, ως είθισται σε κατεπείγουσες αποφάσεις του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Η εκτέλεση με εισπνοή αζώτου είναι μέθοδος που έχει καταγγελθεί από ειδικούς του ΟΗΕ, καθώς τη θεωρούν εξαιρετικά σκληρή κι απάνθρωπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περασμένη χρονιά, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε σε 5 από τις συνολικά 47 εκτελέσεις που έγιναν στις ΗΠΑ.

Η Αλαμπάμα προχώρησε σε πέντε εκτελέσεις το 2025, όπως και η Νότια Καρολίνα και το Τέξας. Η Φλόριντα ήταν η πολιτεία που κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων (19). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται γενικά για τις εκτελέσεις στη χώρα είναι ή έγχυση ενέσιμων θανατηφόρων διαλυμάτων. Με αυτήν έγινε η πλειονότητα των θανατώσεων πέρυσι (39). Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις, εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται αναφανδόν υπέρ της επιβολής της εσχάτης των ποινών, καλεί να εφαρμόζεται ευρύτερα για τα «πιο βαριά εγκλήματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ