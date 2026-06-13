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Η οικογένεια Τραμπ ξέρει καλά από branding. Αυτή τη φορά, όμως, το πεδίο δεν είναι ούτε τα ακίνητα, ούτε η πολιτική, ούτε τα social media. Είναι τα ενεργειακά ποτά. Ο 20χρονος Μπάρον Τραμπ έκανε το πρώτο του επιχειρηματικό άνοιγμα με το SOLLOS και σχεδόν ταυτόχρονα η 19χρονη ανιψιά του, Κάι Τραμπ, παρουσίασε τη δική της υπογεγραμμένη γεύση σε συνεργασία με την Accelerator Active Energy.

Ο Μπάρον Τραμπ, ο μέχρι πρότινος πιο «χαμηλόφωνος» από τους Τραμπ, φαίνεται πως αρχίζει να δοκιμάζει βήματα έξω από τη σκιά της οικογένειας. Το νέο του εγχείρημα λέγεται SOLLOS Yerba Mate και λανσαρίστηκε ως ένα ποτό με γεύση ανανά και καρύδα, εμπνευσμένο από τον τρόπο ζωής της Φλόριντα. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πίσω από το brand βρίσκεται μια ομάδα νεαρών φίλων από τη Νότια Φλόριντα, ηλικίας 19 έως 23 ετών, με τον Μπάρον να συνδέεται με την εταιρεία. Το πακέτο των 12 κουτιών πωλείται στα 39 δολάρια.

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Και κάπου εκεί μπαίνει στο κάδρο η Κάι Τραμπ, εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ και κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η 19χρονη, η οποία ετοιμάζεται για τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και ασχολείται σοβαρά με το γκολφ, παρουσίασε τη δική της γεύση Blue Raz Slush σε συνεργασία με την Accelerator Active Energy. Η ιδέα, όπως ανέφερε η ίδια, παραπέμπει στα μπλε raspberry slushies που έπινε μικρή στους κινηματογράφους.

Η σύμπτωση των δύο λανσαρισμάτων δεν πέρασε απαρατήρητη. Από τη μία, ο Μπάρον εμφανίζεται να ποντάρει σε ένα πιο «καθαρό» lifestyle ποτό με yerba mate, οργανικά συστατικά και αισθητική Φλόριντα. Από την άλλη, η Κάι κινείται σε μια πιο αθλητική, social media friendly αγορά, με ένα προϊόν χωρίς ζάχαρη, συνδεδεμένο με την εικόνα της ως νεαρής αθλήτριας και influencer.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ ο Μπάρον έχει μεγαλώσει σχεδόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η είσοδός του σε μια εμπορική δραστηριότητα προκάλεσε αμέσως σχόλια. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για τον μικρότερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και επειδή το προϊόν κρίθηκε ακριβό από αρκετούς χρήστες στα social media. Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ στάθηκαν ιδιαίτερα στην τιμή των 39 δολαρίων για 12 κουτιά, αλλά και στο γεγονός ότι το brand επιχειρεί να «πουλήσει» έναν ηλιόλουστο, νεανικό τρόπο ζωής με πολύ έντονη πολιτισμική αναφορά στη Νότια Αμερική, από όπου προέρχεται το yerba mate.

Η Κάι, πάντως, φαίνεται να κινείται πιο έτοιμα σε αυτό το πεδίο. Έχει ήδη αναπτύξει δημόσια παρουσία, διαθέτει κοινό στα social media και έχει συνδέσει την εικόνα της με τον αθλητισμό, το γκολφ και την καθημερινότητα μιας νέας γυναίκας που χτίζει προσωπικό brand. Η συνεργασία της με την Accelerator είχε ξεκινήσει από το 2025 και το Blue Raz Slush παρουσιάζεται ως η πρώτη δική της signature γεύση.

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Λίγα λόγια για τον Μπάρον Τραμπ

Ο Μπάρον Γουίλιαμ Τραμπ γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006 και είναι το μοναδικό παιδί του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια Τραμπ. Είναι το νεότερο από τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου και για χρόνια η μητέρα του προσπάθησε να τον κρατήσει όσο γίνεται πιο μακριά από την πολιτική έκθεση και τη δημόσια αντιπαράθεση. Σπούδασε στη Φλόριντα και πλέον συνδέεται με το New York University, ενώ τα αμερικανικά μέσα τον παρουσιάζουν ως έναν νεαρό Τραμπ που μέχρι πρόσφατα προτιμούσε το παρασκήνιο.

Παρά το χαμηλό προφίλ του, το όνομά του έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε ιστορίες που συνδέουν την επόμενη γενιά των Τραμπ με επιχειρηματικές κινήσεις. Πριν από το SOLLOS, είχε ήδη καταγραφεί ενδιαφέρον γύρω από πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη σχέση του με τον ψηφιακό και νεανικό χώρο. Το νέο ποτό, όμως, είναι ίσως το πρώτο εγχείρημα που τον φέρνει καθαρά σε καταναλωτική αγορά με δικό του αποτύπωμα.

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Και κάπως έτσι, η ιστορία που είχε ήδη απασχολήσει με τον Μπάρον και το ακριβό «ποτό της Φλόριντα», τώρα αποκτά συνέχεια μέσα στην ίδια την οικογένεια Τραμπ. Γιατί η Κάι δεν μπήκε απλώς στην ίδια αγορά. Μπήκε σχεδόν την ίδια στιγμή, με πιο εμπορικό προϊόν, πιο αθλητικό αφήγημα και σαφώς πιο έτοιμη δημόσια εικόνα.

Το αποτέλεσμα; Ένας μικρός, οικογενειακός ανταγωνισμός με πολύ Τραμπ branding, αρκετό lifestyle και μια ακόμη υπενθύμιση ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια, κάθε όνομα μπορεί να γίνει προϊόν.

Οικογένεια Τραμπ X

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