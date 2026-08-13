Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Phia, συνιδρυμένη από τη Φίμπι Γκέιτς, φέρεται να χρησιμοποίησε την πρακτική «cookie stuffing» για να εισπράττει αθέμιτες προμήθειες από διαδικτυακές αγορές καταναλωτών.

Εσωτερικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι οι ιδρύτριες γνώριζαν το πρόβλημα μήνες πριν από τη δημόσια παραδοχή τους τον Ιούλιο.

Η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να αντιμετωπιστεί νομικά ως ομοσπονδιακή απάτη, με πιθανή επιβολή αυστηρών ποινών φυλάκισης και χρηματικών προστίμων.

Μετά τις αποκαλύψεις, η εταιρεία απενεργοποίησε τις επίμαχες λειτουργίες, ξεκίνησε επιστροφές προμηθειών και προχώρησε στην πρόσληψη υπευθύνου συμμόρφωσης.

Η πλατφόρμα Impact.com ανέστειλε τη συνεργασία της με τη Phia, ενώ η εταιρεία είχε προηγουμένως εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Σοβαρές καταγγελίες φέρνουν στο προσκήνιο τη 23χρονη Φίμπι Γκέιτς, κόρη του Αμερικανού μεγιστάνα Μπιλ Γκέιτς, και τη startup Phia, την οποία ίδρυσε μαζί με τη Σοφία Κιάνι. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Bloomberg, η εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούσε την πρακτική «cookie stuffing», αποδίδοντας στον εαυτό της προμήθειες από διαδικτυακές αγορές ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν είχαν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς εσωτερικές συνομιλίες στο Slack και εταιρικά έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνουν ότι οι δύο συνιδρύτριες είχαν ενημερωθεί για το πρόβλημα αρκετούς μήνες νωρίτερα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Phia τον Ιούλιο, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία είχε αντιληφθεί το ζήτημα μόλις «τις τελευταίες 24 ώρες».

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Phia co-founders Phoebe Gates and Sophia Kianni pushed for features in the startup’s software that took credit for sales it didn’t drive.



The founders were aware of the practice for at least seven months. @oliviasolon reports https://t.co/9Oa8foUHIV pic.twitter.com/zLsdODsM3c — Bloomberg (@business) August 11, 2026

Τι είναι το «cookie stuffing»

Η Phia λειτουργεί ως browser extension που εντοπίζει εκπτωτικούς κωδικούς σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί έναν κωδικό της, το λογισμικό τοποθετεί ένα «cookie», ώστε να καταγραφεί ότι συνέβαλε στην πώληση και να λάβει προμήθεια.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Bloomberg, ήταν ότι η Phia φέρεται να τοποθετούσε cookies ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να πιστώνεται πωλήσεις που ενδεχομένως δεν είχε προκαλέσει.

Η δικηγόρος Άριελ Γκίβνερ ανέφερε ότι το «cookie stuffing» μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα αμερικανικά δικαστήρια ως ομοσπονδιακή απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αδίκημα που μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή έως 20 χρόνια φυλάκισης, μαζί με πρόστιμα και αποζημιώσεις.

Bill Gates' daughter Phoebe accused of 'cookie stuffing' scheme that has max penalty of 20 years in prison: reports https://t.co/PlBHx8iq4L pic.twitter.com/22uYgl5y8D — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Εσωτερικά μηνύματα και εκατομμύρια σε προμήθειες

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επίμαχη πρακτική φέρεται να είχε τεθεί σε εφαρμογή τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο και αφορούσε αγορές από μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Nike, η Gap και η Nordstrom.

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Σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε η Φίμπι Γκέιτς στις 18 Δεκεμβρίου, ζήτησε από την ομάδα ανάπτυξης να επιβεβαιώσει ότι η αυτόματη εγκατάσταση cookies λειτουργούσε σε όλους τους ιστότοπους που προσέφεραν κουπόνια. Με τον τρόπο αυτό, η Phia μπορούσε να εμφανίζεται ως δικαιούχος προμήθειας για ολόκληρη την αξία μιας αγοράς.

Τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg δείχνουν ότι τον Ιούνιο περίπου το 51% της αξίας των πωλήσεων για τις οποίες η Phia ζητούσε προμήθεια συνδεόταν με την πρακτική του «cookie stuffing».

Μετά την απενεργοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της εταιρείας φέρεται να μειώθηκαν από περίπου 80.000 δολάρια σε 10.000 έως 28.000 δολάρια. Η Phia, ωστόσο, αμφισβητεί ότι η πτώση οφείλεται αποκλειστικά στο «cookie stuffing», υποστηρίζοντας ότι παράλληλα σταμάτησαν και άλλες μέθοδοι δημιουργίας εσόδων.

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Η θέση της εταιρείας και οι κινήσεις μετά τις αποκαλύψεις

Η Phia αναφέρει ότι στις 7 Ιουλίου απενεργοποίησε τις λειτουργίες που οδηγούσαν σε λανθασμένη απόδοση πωλήσεων και ξεκίνησε έλεγχο των συναλλαγών της. Παράλληλα, δηλώνει ότι προχωρά σε επιστροφές προμηθειών προς συνεργάτες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη επικεφαλής συμμόρφωσης, με στόχο την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και την αποφυγή ανάλογου περιστατικού στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, η Impact.com, μία από τις πλατφόρμες affiliate marketing μέσω των οποίων συνεργαζόταν η Phia, ανέστειλε τη συνεργασία της και ανακατένειμε προμήθειες που είχαν αποδοθεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το Bloomberg.

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Η Phia είχε εξασφαλίσει το 2025 χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. δολαρίων, με επενδυτές μεταξύ άλλων τη Χέιλι Μπίμπερ, την Κρις Τζένερ και τη Σάρα Μπλέικλι, ιδρύτρια της Spanx.

(Με πληροφορίες από Bloomberg)

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