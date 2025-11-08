Ζωντανό εφιάλτη έζησε μία γυναίκα στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, αφού την ώρα που περίμενε το λεωφορείο στη στάση ένας άγνωστος της επιτέθηκε και την μαχαίρωσε στον αυχένα.

Η 30χρονη γυναίκα παλεύει για τη ζωή της μετά από την «απρόκλητη επίθεση» στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, καθώς έχει υποστεί «σοβαρό τραυματισμό» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας άνδρας 20 ετών συνελήφθη ως ύποπτος κοντά στον τόπο του συμβάντος και βρίσκεται υπό κράτηση. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν έναν «τυχαίο» δράστη να τρέχει και να μαχαιρώνει τη γυναίκα ενώ εκείνη περίμενε το λεωφορείο.

Το φρικτό έγκλημα εκτυλίχθηκε στο Smallbrook Queensway, λίγα μέτρα από το σιδηροδρομικό σταθμό Birmingham New Street, την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, το βράδυ γύρω στις 21:00. Η αστυνομία δήλωσε ότι εργάζεται για να «διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος».

Ο επιθεωρητής James Nix δήλωσε συγκεκριμένα: «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια απρόκλητη επίθεση και προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί συνέβη». «Σήμερα θα έχουμε αστυνομικούς στην περιοχή για να συνεχίσουμε την έρευνα και να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες. Προς το παρόν δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με το περιστατικό αυτό».

Ένας ακόμη εκπρόσωπος της Αστυνομίας του West Midlands επιβεβαίωσε ότι: «Ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση μετά από ένα μαχαίρωμα που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Λάβαμε κλήση από το Smallbrook Queensway λίγο πριν τις 9 μ.μ. μετά από αναφορές για μαχαίρωμα. Μια γυναίκα στα 30 της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στον αυχένα, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση».