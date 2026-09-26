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Οι γιατροί υπέβαλαν το παιδί σε εντατικές ορμονικές και απεικονιστικές εξετάσεις για να εντοπίσουν την αιτία της κατάστασης.

Η Σιένα ακολουθεί θεραπεία με μηνιαίες ενέσεις ορμονικής αναστολής, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την ηλικία των έντεκα ή δώδεκα ετών.

Η οικογένεια ανησυχεί για τις ψυχολογικές επιπτώσεις και τη μελλοντική γονιμότητα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο κατάψυξης ωαρίων για το μέλλον.

Παρά τις δυσκολίες και τα σχολικά πειράγματα, η μητέρα της προσπαθεί να διασφαλίσει μια φυσιολογική παιδική καθημερινότητα για την κόρη της.

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Όταν η Σιένα ήταν μόλις 10 μηνών, η μητέρα της, Σόφι Ντουμάς, παρατήρησε για πρώτη φορά ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι το μωρό της είχε ήδη αρχίσει να περνά μια διαδικασία που φυσιολογικά εμφανίζεται αρκετά χρόνια αργότερα: την εφηβεία.

Την αλλαγή στο σώμα της μικρής ήταν ένας επισκέπτης υγείας που εντόπισε πρώτος, παρατηρώντας ότι ο ιστός στο στήθος της φαινόταν διογκωμένος. Η σύσταση για περαιτέρω εξετάσεις οδήγησε τελικά στη διάγνωση της Σιένα με κεντρική πρώιμη ήβη (CPP), μια σπάνια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος ενεργοποιεί πολύ νωρίς τους μηχανισμούς που οδηγούν στην έναρξη της εφηβείας.

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Για την οικογένεια, η διαδικασία μέχρι να φτάσει στη διάγνωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η Σιένα υποβλήθηκε σε ορμονικές δοκιμασίες διέγερσης, με επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες, ενώ χρειάστηκε να κάνει και ακτινογραφίες για να προσδιοριστεί η «οστική ηλικία» της, δηλαδή ο βαθμός ωρίμανσης των οστών της.

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να περνά όλα αυτά», περιγράφει η μητέρα της. Σε αρκετές από τις εξετάσεις, η μόνη λύση που βοηθούσε το μωρό να ηρεμήσει ήταν ο θηλασμός.

Οι γιατροί προχώρησαν επίσης σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, προκειμένου να αποκλείσουν τυχόν ανωμαλίες που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέονται με την πρώιμη ήβη. Τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, χωρίς να εντοπιστεί κάποια σχετική ανωμαλία.

Η Σιένα ξεκίνησε στη συνέχεια θεραπεία με ενέσεις που αναστέλλουν τις ορμόνες οι οποίες ενεργοποιούν την εφηβεία. Σήμερα, στα 5 της χρόνια, συνεχίζει να λαμβάνει την ένεσή της κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Η θεραπεία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ή 12 ετών, ανάλογα με την ανάπτυξη της μικρής και την οστική της ηλικία. Χωρίς την αγωγή, η εφηβεία της θα εξελισσόταν πολλά χρόνια νωρίτερα από εκείνη των συνομηλίκων της.

5-year-old girl who started going through puberty as a baby due to rare condition may freeze her eggs https://t.co/i5WyGtnkcy pic.twitter.com/jg6aPk6QZc Advertisement September 25, 2026

Η πρώιμη ήβη δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή, μπορεί όμως να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Η πρόωρη ωρίμανση των οστών μπορεί να περιορίσει το τελικό ύψος του παιδιού, ενώ η οικογένεια ανησυχεί και για τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες που μπορεί να έχει η διαφορετική εμφάνιση σε σχέση με τα άλλα παιδιά.

Ήδη η Σιένα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πειράγματα από άλλα παιδιά στο σχολείο, κάτι που κάνει τη μητέρα της να ανησυχεί ακόμη περισσότερο για το πώς θα βιώσει τα επόμενα χρόνια.

Η Σόφι σκέφτεται παράλληλα και το μακρινό μέλλον της κόρης της. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζει είναι ακόμη και η κατάψυξη ωαρίων, καθώς φοβάται μήπως η κατάσταση επηρεάσει στο μέλλον τη γονιμότητά της. «Όταν διαγνώστηκε, φοβήθηκα ότι ίσως κάποια μέρα να μην μπορεί να κάνει τη δική της οικογένεια, αν αυτό είναι κάτι που θα θέλει», εξηγεί.

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Παρά τις ανησυχίες, η μητέρα της προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί την καθημερινότητα της Σιένα κοντά σε εκείνη ενός παιδιού της ηλικίας της. Η μικρή λατρεύει τις νεράιδες και τους χαρακτήρες της Disney και η οικογένειά της σχεδιάζει να την πάει στη Disneyland.

Για τη Σόφι, το σημαντικότερο είναι η κόρη της να μη νιώσει ότι η πάθησή της της στερεί την παιδική ηλικία. «Θέλω πάνω απ’ όλα να παραμείνει παιδί», λέει. «Η παιδική ηλικία δεν πρέπει να χαθεί πριν την ώρα της».

Με πληροφορίες από NYPost

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