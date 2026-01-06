Ισχυρό μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας στην Αρκτική απηύθυναν Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του ΝΑΤΟ και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Στη δήλωση, που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, καθώς και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, τονίζεται ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τη διεθνή και διατλαντική σταθερότητα.

Advertisement

Advertisement

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ έχει αναγνωρίσει την Αρκτική ως περιοχή ύψιστης στρατηγικής σημασίας, με τους συμμάχους να αυξάνουν την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους, με στόχο την αποτροπή απειλών και τη διατήρηση της ασφάλειας. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμμαχίας.

Στο κείμενο γίνεται σαφές ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και με πλήρη σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των ΗΠΑ, οι οποίες χαρακτηρίζονται «απαραίτητος εταίρος», τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας του 1951 με το Βασίλειο της Δανίας.

Η κοινή δήλωση καταλήγει με σαφή θέση για το καθεστώς της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι ανήκει στον λαό της και ότι μόνο η Δανία και η ίδια η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.

Η κοινή δήλωση

«Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Advertisement

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική και την αποτροπή αντιπάλων. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές και δεν θα πάψουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν αναντικατάστατο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Advertisement

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».