Αποφασισμένοι να δώσουν, πολιτικές διαστάσεις στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ήταν οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ το βράδυ της Πέμπτης (28/8), για το δεύτερο ματς των playoffs του Europa League.

Oι «πράσινοι» βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες στην Τουρκία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Σαμψούντας, με στόχο την υπεράσπιση του υπέρ τους 2-1 από το ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ ετοίμαζαν μια κίνηση που μπορούσε να πυροδοτήσει προκλήσεις αλλά χάρη σε επέμβαση της UEFA, αλλά και των αρχών της πόλης αποφεύχθηκε.



Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ, είχαν ετοιμάσει ένα κορεό, για το «πέταλο» των οργανωμένων, στο οποίο θα απαθανατίζονταν τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ!

Το «Σαμσούν 19 Μαγίς» αναμένεται να είναι κατάμεστο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν το κάτωθι κορεό δεν θα αναρτηθεί ποτέ στο γήπεδο, καθώς απαγορεύτηκε από τις τοπικές αρχές.