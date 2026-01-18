Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα μια σειρά από επιλογές για να απαντήσει στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί ακόμη και η αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συζήτηση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που συγκάλεσε η κυπριακή προεδρία της ΕΕ την Κυριακή στις Βρυξέλλες. Εκεί, οι πρεσβευτές των κρατών-μελών προσπάθησαν να διαμορφώσουν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις απειλές του Τραμπ, που αφορούν την επιβολή δασμών 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες – Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία – λόγω των ενεργειών τους σχετικά με τη Γροιλανδία. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης, οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Advertisement

Advertisement

Μία από τις βασικές προτάσεις που εξετάστηκαν ήταν η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα μέτρο που η ΕΕ είχε εγκρίνει πέρυσι αλλά ανέστειλε μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Παράλληλα, συζητήθηκε και η χρήση του ισχυρού εργαλείου κατά της εξαναγκαστικής πρακτικής (Anti-Coercion Instrument), που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «μπαζούκα» της Ευρώπης. Το μέσο αυτό, αρχικά σχεδιασμένο για να αποκρούσει την εκφοβιστική στρατηγική της Κίνας, επιτρέπει την επιβολή δασμών και επενδυτικών περιορισμών σε χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες διεθνούς εμπορίου.

Το Anti-Coercion Instrument προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων, που περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιβολή δασμών αλλά και περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών, παρεμβάσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιορισμούς στην πρόσβαση σε ξένες άμεσες επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις. Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε νωρίτερα την Κυριακή προτείνει η ΕΕ να εξετάσει τη χρήση αυτού του εργαλείου, παρά το γεγονός ότι η Γαλλία είχε αποφύγει να το χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Η συζήτηση για τα αντίποινα έχει προκαλέσει αναταράξεις και στην Ευρωβουλή, όπου ορισμένοι ευρωβουλευτές πρότειναν να αναβληθεί η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι ακριβώς την τελευταία κίνηση του Τραμπ και προειδοποιώντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητες τις απειλές.

Μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι πρεσβευτές αναμένεται να μεταφέρουν τις προτάσεις στις κυβερνήσεις τους για τελική απόφαση. Στην κορυφή της ατζέντας παραμένει η διατήρηση ενότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, καθώς η επιβολή μέτρων χωρίς συντονισμό θα μπορούσε να μειώσει τη συνοχή της ΕΕ και να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική της θέση απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τον Τραμπ να φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει στις απειλές του, ενώ η Ευρώπη εξετάζει μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο. Το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για το διεθνές κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίας πολιτικής και οικονομικής δύναμης.