Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα κινούνται προς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που θα «κλειδώνει» τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας- τα εδάφη που έχει καταλάβει κατά την εισβολή της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές ενημερωμένες για το ζήτημα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας σχετικά με περιοχές εν όψει της συνόδου Τραμπ- Πούτιν. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να πάρουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της για τη συμφωνία, κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές.

Ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει όλο το Ντονμπάς στη Ρωσία, όπως και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014. Αυτό θα προϋπέθετε να διατάξει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απόσυρση στρατευμάτων από τμήματα του Λουχάνσκ του Ντονέτσκ που ελέγχει ακόμα το Κίεβο, κάτι που θα αποτελεί μια νίκη για τη Ρωσία που δεν έχει καταφέρει να επιτύχει με στρατιωτικά μέσα- και για τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, που εδώ και καιρό επιδιώκει απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφήνοντας στο περιθώριο την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους. Ο Ζελένσκι, από την άλλη πλευρά, κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε μια συμφωνία «take it or leave it», για να αποδεχτεί την απώλεια εδαφών- ενώ η Ευρώπη φοβάται πως θα έμενε να παρατηρεί την τήρηση μιας εκεχειρίας καθώς ο Πούτιν ανασυντάσσει τις δυνάμεις του.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ρωσία θα τερμάτιζε την επίθεσή της στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια στις παρούσες γραμμές του μετώπου, όπως ανέφεραν οι εν λόγω πηγές- προειδοποιώντας ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας παραμένουν ρευστά και θα μπορούσαν να αλλάξουν. Είναι ασαφές αν η Μόσχα σκοπεύει να εγκαταλείψει εδάφη που κατέχει αυτή τη στιγμή, που περιλαμβάνουν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.