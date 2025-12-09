Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της γνωστής δημιουργού περιεχομένου ενηλίκων και σταρ του OnlyFans Μπόνι Μπλου, η οποία συνελήφθη στο Μπαλί έπειτα από κατηγορίες για παραγωγή πορνογραφικού περιεχομένου.

Η αμφιλεγόμενη Βρετανίδα πορνοστάρ συνελήφθη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, μαζί με 17 άνδρες τουρίστες ηλικίας 19 έως 40 ετών, με την υποψία παραγωγής πορνογραφικού υλικού στο Μπαλί, πράξη που απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η λεγόμενη «BangBus» περιοδεία της Μπλου είναι αυτή που την οδήγησε σε σοβαρούς μπελάδες, με την αστυνομία της επαρχίας Μπαντούνγκ να συλλαμβάνει τη δημιουργό, κατά κόσμον Τία Μπίλινγκερ, και να κατάσχει το όχημα με βάση τις αντιπορνογραφικές διατάξεις. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Αρίφ Μπατουμπάρα, δήλωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία πολίτη για «ύποπτη πορνογραφία ή παραγωγή άσεμνου οπτικοακουστικού υλικού».

Τις επόμενες 48 ώρες, οι αρχές μετανάστευσης αναμένεται να καλέσουν την 26χρονη για ανάκριση. Εάν τελικά διωχθεί και καταδικαστεί, η Μπίλινγκερ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών και πρόστιμο περίπου 6 δισεκατομμυρίων ρουπίας (360.000 δολάρια).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φίλο Ντελάνο, δικηγόρο στην Τζακάρτα, είναι πιθανότερο η 26χρονη να απελαθεί και να της επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στη χώρα. «Βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία, άρα μπορούν να προχωρήσουν σε δίωξη», δήλωσε στο News.com.au. «Όμως, εάν υπάρξει ‘αόρατο χέρι’ που ζητήσει την απέλασή της, μπορεί να μεταφερθεί στο πλησιέστερο γραφείο μετανάστευσης και από εκεί να απελαθεί».

Στο μεταξύ, οι φερόμενοι συμμετέχοντες στο γύρισμα, μεταξύ τους 14 Αυστραλοί, αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, αφού εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Όπως αποκάλυψε αξιωματούχος μετανάστευσης του αεροδρομίου Διεθνές Αεροδρόμιο Ντενπασάρ στη Daily Mail, «οι 14 Αυστραλοί θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους μόλις ολοκληρώσουμε την κάταθεσή τους».

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η έρευνα για τις δραστηριότητες της Μπλου στο Μπαλί θα συνεχιστεί σε συνεργασία με την αστυνομία. Όσον αφορά άλλους τρεις άνδρες που ανακρίνονται, διευκρίνισε ότι οι κατηγορίες εξαρτώνται από το αν παρήγαγαν εμπορικό πορνογραφικό περιεχόμενο ή αν προκάλεσαν κοινωνική αναστάτωση.

Οι αρχές έχουν επίσης κατασχέσει τον επαγγελματικό εξοπλισμό της δημιουργού.