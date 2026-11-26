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Το μοντέλο περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της κόπωσης και του πόνου, οι οποίοι συχνά δυσχεραίνουν τη σύνδεση μεταξύ του σώματος και του μυαλού της.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίδειξης της Victoria's Secret, η Χαντίντ βίωσε ένα σοβαρό επεισόδιο αναπνευστικής δυσχέρειας και πόνου στην κλείδα λίγο πριν βγει στην πασαρέλα.

Παρά τις προκλήσεις για την υγεία της, το μοντέλο κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή της θέτοντας συγκεκριμένα όρια για την προστασία του οργανισμού της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η διαχείριση αυτών των χρόνιων παθήσεων έχει επηρεάσει σημαντικά την αυτοπεποίθησή της και την καθημερινότητά της.

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Η Μπέλα Χαντίντ μίλησε δημόσια για τα προβλήματα υγείας της όπως δεν το είχε κάνει ποτέ ως τώρα. Στη συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, το 30χρονο μοντέλο αποκάλυψε ότι, πέρα από τη χρόνια νόσο του Lyme, έχει διαγνωστεί με σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD) και ενδομητρίωση. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

«Έχω POTS, έχω πολύ έντονη PMDD, ενδομητρίωση. Επιπλέον, έχω το Lyme και πράγματα που επηρεάζουν το σώμα μου πολύ βαθιά», δήλωσε η Χαντίντ.

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Η συνέντευξη συνοδεύει το νέο εξώφυλλο του περιοδικού. Η Χαντίντ πρωταγωνιστεί σε δύο διαφορετικά εξώφυλλα για το Art Issue του τεύχους Δεκεμβρίου 2026/Ιανουαρίου 2027, που κυκλοφορεί την 1η Δεκεμβρίου.

Το περιστατικό πριν από την πασαρέλα

Το πιο έντονο σημείο της συνέντευξης αφορά όσα έζησε λίγο πριν βγει στην πασαρέλα. Πρόκειται για την επίδειξη της Victoria’s Secret, την οποία η Χαντίντ άνοιξε στις 18 Οκτωβρίου 2026 στο Λος Άντζελες, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι.

«Ακριβώς πριν βγω στην πασαρέλα για την πρώτη μου εμφάνιση, πήγα να κάνω διατάσεις και ολόκληρη η κλείδα μου ξαφνικά… Δεν ξέρω καν τι ήταν. Οι πνεύμονές μου σχεδόν κατέρρευσαν και δεν μπορούσα να αναπνεύσω», είπε.

Παρά το περιστατικό, βγήκε κανονικά στην πασαρέλα. Άνοιξε την επίδειξη με τεράστια φτερά καλυμμένα με λουλούδια και ένα έντονο λαχανί σύνολο και επέστρεψε για δεύτερη εμφάνιση με λευκό πλισέ μίνι φόρεμα και ασορτί φτερά αγγέλου. Στην ίδια επίδειξη περπάτησε και η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ.

Σύμφωνα με το περιοδικό, παρ’ όλα αυτά ένιωσε «δυνατή» στην επίδειξη, επειδή έχει θέσει συγκεκριμένα «όρια» σε σχέση με την υγεία της. Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια συνδύαζε τους τελικούς ιππασίας με την επίδειξη της Victoria’s Secret, πετώντας μερικές φορές κατευθείαν από το ένα στο άλλο. Φέτος έβαλε προτεραιότητα την πασαρέλα.

«Ξέρω να περπατάω»

Η Χαντίντ παραδέχτηκε ότι τα επεισόδια αυτά επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή της. «Το σώμα μου περνά από διαφορετικές φάσεις, κατά τις οποίες νιώθω πραγματικά καλά και μετά, ξαφνικά, καταρρέει τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Γιατί ξέρω να περπατάω. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να περπατάω στην πασαρέλα. Αλλά είναι μεγάλη πίεση. Όλοι έχουμε τις δικές μας ανασφάλειες», είπε.

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Περιέγραψε επίσης την απόσταση ανάμεσα στο τι θέλει να κάνει και στο τι αντέχει το σώμα της: «Μερικές φορές το σώμα μου απλώς δεν μπορεί να συνδεθεί με το μυαλό μου». Πρόσθεσε ότι ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο παλεύει με την κόπωση και τον πόνο στο σώμα.

Μίλησε και για μια δεκαετία κατά την οποία είχε χάσει την επαφή με τον εαυτό της. Όπως είπε, δεν ήξερε ποιο ήταν το αγαπημένο της χρώμα ή τι της άρεσε να τρώει, και είχε σταματήσει να ακούει μουσική. Χρειάστηκε χρόνο για να θυμηθεί γιατί κάνει αυτή τη δουλειά, επειδή είναι «κάτι παραπάνω από ένα πρόσωπο». yahoo

Μια δεκαετία με τη νόσο του Lyme

Η νόσος του Lyme είναι το πιο γνωστό πρόβλημα υγείας της Χαντίντ. Οι πηγές διαφέρουν για τη χρονιά της διάγνωσης. Τα περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρουν το 2012 ή το 2013, όταν ήταν έφηβη. Την ίδια διάγνωση πήραν η μητέρα της, Γιολάντα, και ο αδελφός της, Ανουάρ. Εξαιτίας της νόσου, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καριέρα της στην ιππασία.

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Στα συμπτώματα που περιγράφει περιλαμβάνονται έντονοι πόνοι στις αρθρώσεις, άγχος, «θολούρα» στο μυαλό και ακραία κούραση. Με τα χρόνια έχει μοιραστεί στο Instagram μέρος της πορείας της, ανάμεσα σε αυτά παρατεταμένες νοσηλείες και ενδοφλέβιες θεραπείες που έκανε την ώρα που την χτένιζαν και την έβαφαν.

Η πιο πρόσφατη νοσηλεία της ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από το νοσοκομείο, την ίδια περίοδο που η απουσία της από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές της. Η μητέρα της έγραψε στο δικό της Instagram ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την «αόρατη αναπηρία» που συνοδεύει τη «χρόνια νευρολογική νόσο του Lyme». Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, η Μπέλα εμφανίστηκε στην επίδειξη της Victoria’s Secret του 2025 στη Νέα Υόρκη.

Τι είναι οι παθήσεις που αποκάλυψε

Το POTS είναι διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Όταν ο ασθενής σηκώνεται όρθιος, οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται απότομα, συνήθως κατά 30 χτύπους το λεπτό ή περισσότερο. Μπορεί να προκαλέσει ζάλη, αίσθημα λιποθυμίας, δύσπνοια και έντονη κόπωση. Συχνά εμφανίζεται μετά από λοιμώξεις και ορισμένες φορές συνδέεται με χρόνιες παθήσεις όπως η νόσος του Lyme.

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Η PMDD είναι η σοβαρή μορφή του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου. Τις ημέρες πριν από την περίοδο προκαλεί έντονα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, ευερεθιστότητας και κόπωσης, τόσο σοβαρά που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Υπολογίζεται ότι αφορά ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η ενδομητρίωση εμφανίζεται όταν ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα. Προκαλεί χρόνιο πυελικό πόνο, επώδυνες περιόδους και σε ορισμένες περιπτώσεις προβλήματα γονιμότητας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αφορά περίπου το 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως. Η διάγνωσή της συχνά καθυστερεί για χρόνια.

Η Χαντίντ λέει ότι πλέον προσπαθεί να δίνει στον εαυτό της χρόνο και χώρο. «Ίσως το σώμα μου δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα όσα έχω να αντιμετωπίσω», είπε. Το τεύχος του Harper’s Bazaar με τη συνέντευξή της κυκλοφορεί την 1η Δεκεμβρίου.

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Πηγή: hellomagazine / yahoo

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