Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού Harper’s Bazaar, ποζάροντας γυμνή σε μια ασπρόμαυρη φωτογράφιση υψηλής αισθητικής.

Στη συνέντευξή της, η Χαντίντ εξέφρασε την επιθυμία της για μια ήρεμη ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, εστιάζοντας στη δημιουργία οικογένειας και προσωπικών δραστηριοτήτων.

Το μοντέλο επιβεβαίωσε παράλληλα τη σχέση της με τον Νέιθαν Λέισι, δημοσιεύοντας πρόσφατα κοινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια άκρως αποκαλυπτική φωτογράφιση πραγματοποίησε η Μπέλα Χαντίντ, για το νέο τεύχος του περιοδικού Harper’s Bazaar, ποζάροντας γυμνή στο εξώφυλλο, φορώντας μόνο εντυπωσιακά μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνες γόβες.

Το 30χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί σε μια ασπρόμαυρη φωτογράφιση, στην οποία εμφανίζεται χωρίς ρούχα, επιλέγοντας κοσμήματα Chopard και παπούτσια Bottega Veneta. Οι γόβες, αξίας 1.600 δολαρίων, ξεχωρίζουν για τη μυτερή γραμμή τους και την επένδυση από δέρμα προβάτου.

Advertisement

Advertisement

Η Μπέλα Χαντίντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τα ξανθά μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω σε έναν κομψό κότσο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα που συνδυάζει τη διαχρονική αισθητική με τη σύγχρονη μόδα.

Naked Bella Hadid sizzles on Harper's Bazaar cover as she reveals health scare right before Victoria's Secret show https://t.co/J6mkMefbRJ November 23, 2026

Η εξομολόγηση της Μπέλα Χαντίντ για την επιτυχία και την προσωπική της ζωή

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διευθύντρια του περιοδικού, Σαμίρα Νασρ, η Μπέλα Χαντίντ μίλησε για την προσωπική της αντίληψη γύρω από την επιτυχία. Όπως περιέγραψε, η ευτυχία και η ισορροπία βρίσκονται σε μια καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους απαιτητικούς ρυθμούς της επαγγελματικής της ζωής.

«Για μένα, επιτυχία μπορεί να είναι να ζω ήρεμα, σε μια μικρή πόλη, με έναν άντρα που αγαπώ, με το παιδί μου και τα ζώα μου» ανέφερε.

«Πάντα ήθελα να δημιουργήσω έναν φούρνο με προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, με λουλούδια, όπου τα πάντα θα προέρχονται από την κοινότητα. Θέλω να ασχολούμαι με πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μου: να έχω ένα θερμοκήπιο για να καλλιεργώ φυτά, ένα εργαστήριο υαλουργίας και κεραμικής, καθώς και πολλά παιδιά, να γίνω μητέρα» πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε το μοντέλο: «Δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ανέκαθεν, αλλά πλέον το επιθυμώ με πολύ μεγάλη ένταση. Η διαίσθησή μου μου το φωνάζει τόσο δυνατά».

Advertisement

Η νέα σχέση με τον Νέιθαν Λέισι

Παράλληλα, το γνωστό μοντέλο έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερες στιγμές από την προσωπική του ζωή. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστή η σχέση της με τον Νέιθαν Λέισι, με την ίδια να δημοσιεύει στις αρχές του μήνα κοινές φωτογραφίες τους.

Μάλιστα, η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από βραδινή έξοδο του ζευγαριού σε αγώνα χόκεϊ των Colorado Avalanche.

Advertisement