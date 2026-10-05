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Το ζευγάρι είχε εντοπιστεί με παρόμοια κοσμήματα και τον περασμένο Αύγουστο, γεγονός που είχε προκαλέσει ανάλογες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σχέση τους.

Παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για βέρες ή για επίσημο αρραβώνα.

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας επιλέξει να μην αποκαλύψουν λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή.

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Μήπως ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ έχουν ήδη παντρευτεί κρυφά; Τα δαχτυλίδια που φόρεσαν ξανά στο αριστερό τους χέρι ήταν αρκετά για να φουντώσουν τα σενάρια και να κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν το ζευγάρι ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα.

Ο 51χρονος ηθοποιός και το 31χρονο μοντέλο εμφανίστηκαν στο Παρίσι φορώντας χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι, στο δάχτυλο όπου συνήθως φοριέται η βέρα, τραβώντας αμέσως την προσοχή.

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Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου να αποχωρεί από δείπνο στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Κούπερ φορούσε ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο σύνολο και ένα ανοιχτό καφέ μπουφάν, ενώ η Χαντίντ εμφανίστηκε με ριγέ γκρι σακάκι πάνω από κρεμ μπλούζα, τζιν και καφέ τσάντα.

Οι δυο τους κράτησαν χαμηλούς τόνους και κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε, με τα βλέμματα στραμμένα μακριά από τις κάμερες. Τα κοσμήματα στα χέρια τους, ωστόσο, ήταν δύσκολο να περάσουν απαρατήρητα.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα δαχτυλίδια προκαλούν συζητήσεις. Η νέα εμφάνιση έρχεται δύο μήνες μετά την πρώτη φορά που παρόμοια κοσμήματα είχαν πυροδοτήσει σενάρια περί γάμου.

Τον Αύγουστο, ο Κούπερ και η Χαντίντ είχαν φωτογραφηθεί ξανά στο Παρίσι με χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι. Τότε, σύμφωνα με το Page Six, τα κοσμήματα φέρεται να ανήκαν σε συλλογή του γαλλικού οίκου κοσμημάτων Boucheron.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για βέρες, ούτε ότι έχει προηγηθεί γάμος ή αρραβώνας. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε τις φήμες να επιστρέψουν δυναμικά μετά τη νέα τους εμφάνιση.

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Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2006, ενώ εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2007, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους.

Ο ηθοποιός έχει μια 9χρονη κόρη με την πρώην σύντροφό του, Ιρίνα Σάικ. Οι δυο τους χώρισαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, διατηρούν φιλικές επαφές και συνεργάζονται για την ανατροφή της κόρης τους.

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια 6χρονη κόρη με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ. Η Χαντίντ και ο Κούπερ είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, έχοντας καταφέρει να κρατήσουν μεγάλο μέρος της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η ίδια, πάντως, έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση τους, εστιάζοντας στην ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ τους.

Bradley Cooper and Gigi Hadid first sparked marriage rumors last summer when they were photographed wearing matching gold bands on their left ring fingers https://t.co/YlKBhg5iX0 🔗 https://t.co/uXYwrhGVvc — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026

«Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς. Να λέμε τι σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για τον Κούπερ.

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Και μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του, όμως τα δαχτυλίδια που επέλεξαν να φορέσουν ξανά στο ίδιο χέρι ήταν αρκετά για να αναζωπυρώσουν τα σενάρια: γάμος στα κρυφά ή απλώς ένα ακόμη κόσμημα που… μπέρδεψε τους πάντες;