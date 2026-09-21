Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περίπου 300 προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό τίθενται προς δημοπράτηση από τον οίκο Millon, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του συζύγου της Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.

Τα έσοδα από την πώληση των αντικειμένων θα διατεθούν στο ίδρυμα προστασίας ζώων της ηθοποιού και στον γιο της, Νικολά Σαριέ.

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ χαρακτηρίζει τη διαδικασία σκανδαλώδη, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να ακολουθήσει η πώληση της οικίας La Madrague και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Εκπρόσωπος του ιδρύματος υποστηρίζει ότι ο σύζυγος της ηθοποιού είχε εγκρίνει τη δημοπρασία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου του οργανισμού.

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Στο σφυρί βγαίνουν περίπου 300 προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, από χαρακτηριστικά καπέλα και ρούχα μέχρι εσώρουχα και παπούτσια, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τελευταίου συζύγου της. Ο 85χρονος Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους κληρονόμους της και μετά τον θάνατο της ηθοποιού μένει σε διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης, χαρακτηρίζει τη δημοπρασία «σκανδαλώδη» και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η διάσημη Γαλλίδα «γδύνεται από τα πάντα».

Τα αντικείμενα προέρχονται από το διαμέρισμα της Μπαρντό στο Παρίσι, αλλά και από τη θρυλική κατοικία της La Madrague στο Σεν Τροπέ, την οποία απέκτησε το 1958, μετά την επιτυχία της στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα».

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Brigitte Bardot's disinherited final husband – who was living with her in luxury until her death – speaks of his fury from his council flat as her belongings go under the hammer after she left him NOTHING https://t.co/ZuQHvq7IVf — Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026

Ενάντια στη δημοπρασία ο τελευταίος σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό -Τι φοβάται

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Millon, και τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα για την προστασία των ζώων που είχε ιδρύσει η Μπαρντό, καθώς και στον γιο της, Νικολά Σαριέ, 66 ετών. «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί να γίνει αυτή η πώληση; Για τα ζώα; Είναι αστείο και ασέβεια προς τη μνήμη της Μπριζίτ», δήλωσε ο ντ’ Ορμάλ, προσθέτοντας ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί για την ημέρα που το κοινό θα μπορεί να επισκέπτεται τη La Madrague. «Είναι σκανδαλώδες να την ξεγυμνώνουν με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε.

"Elle n’aurait certainement pas été d’accord": le mari de Brigitte Bardot scandalisé par la vente d'objets intimes de son épouse par sa fondationhttps://t.co/h8tN1beYwx — BFM (@BFMTV) September 19, 2026

Ο ίδιος φοβάται πλέον ότι η La Madrague, αλλά και η άλλη περιουσία της Μπαρντό στο Σεν Τροπέ, η La Garrigue, ενδέχεται να έχουν την ίδια τύχη. «Αν τους περάσει ποτέ από το μυαλό να τα πουλήσουν όλα όπως σε αυτή τη δημοπρασία, πώς θα μπορώ να αποδείξω ότι τα αντικείμενα ανήκαν στην Μπριζίτ ή ότι αποτελούσαν μέρος της ιδιωτικής μου ζωής;», είπε στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin, υποστηρίζοντας ότι η Μπαρντό δεν θα είχε συμφωνήσει ποτέ με τη συγκεκριμένη πώληση.

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο ντ’ Ορμάλ ήταν πρόεδρος όταν συμφωνήθηκε η δημοπρασία, κάτι που εκείνος αρνείται. Αναφερόμενος στη La Madrague, ο 85χρονος δήλωσε: «Έχω ζήσει εκεί 35 χρόνια και τώρα με διώχνουν – μπορείτε να το πιστέψετε;»