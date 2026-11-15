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Σοκάρει το βίντεο από θανάσιμο περιστατικό στο Μπρούκλιν. Αστυνομικοί του NYPD πυροβόλησαν έναν 26χρονο ύποπτο για απαγωγή μίας γυναίκας το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, αφού αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε περιπολικά και ιδιωτικά οχήματα κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Belt Parkway κοντά στη Coney Island Avenue στην περιοχή του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όταν οι αστυνομικοί αρχικά επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον νεαρό οδηγό, χρησιμοποιώντας αρχικά σπρέι πιπεριού και taser.

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Όπως φαίνονται στα πλάνα, ο ύποπτος που φέρεται να είχε απαγάγει μία γυναίκα, επιχείρησε να διαφύγει με λευκό βαν, εμβολίζοντας περιπολικά και άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να ανοίξουν πυρ εναντίον του και να τον σκοτώσουν.

SEE THIS INSANE FOOTAGE: NYPD officers fatally shot a suspected kidnapper in Brooklyn on the Belt Parkway near Coney Island Avenue Saturday night after he rammed police and civilian vehicles while trying to escape. The woman involved was located safely.



🎥: @ tigerations | Insta pic.twitter.com/SQNFLOZ6Or November 15, 2026

Η γυναίκα που εμπλεκόταν στην υπόθεση εντοπίστηκε αργότερα σε άλλη περιοχή, σώα και αβλαβής.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ενημερωθεί για πιθανή απαγωγή στην περιοχή του Κόνι Άιλαντ. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν το 911, αναφέροντας ότι είχαν δει μία γυναίκα μέσα σε λευκό βαν να φωνάζει «άφησέ με» και να προσπαθεί να απελευθερωθεί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να σταματήσουν τον οδηγό, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με το βαν να καταλήγει στην πολυσύχναστη λεωφόρο Belt Parkway.

Οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και taser, χωρίς όμως αποτέλεσμα για να ακολουθήσουν οι μοιραίοι πυροβολισμοί.

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Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μπρούκλιν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή απαγωγή, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τελικά ότι μέσα στο βαν βρισκόταν μία ενήλικη γυναίκα, η οποία είχε καταφέρει να απομακρυνθεί πριν την άφιξή τους και εντοπίστηκε αργότερα, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Η υπόθεση διερευνάται από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του NYPD για πιθανή αστυνομική βία.

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