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Οι δηλώσεις του προκάλεσαν επικριτικά σχόλια, καθώς πολλοί υποστηρίζουν πως η επαγγελματική του πορεία ευνοήθηκε σημαντικά από το αναγνωρίσιμο επώνυμο των γονέων του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αξιοποίησε επιπλέον τις επιχειρηματικές συμβουλές του πεθερού του, Νέλσον Πελτζ, για την ανάπτυξη της εταιρείας του στον χώρο των τροφίμων.

Παρά την επαγγελματική του δραστηριότητα, οι σχέσεις του Μπρούκλιν με τους γονείς του παραμένουν τεταμένες σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της περιόδου.

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Τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, θεωρεί ο Μπρούκλιν Μπέκαμ το σημαντικότερο στήριγμά του στην προσπάθειά του να καθιερωθεί επιχειρηματικά, υποστηρίζοντας ότι χωρίς εκείνη δεν θα είχε καταφέρει να δημιουργήσει την εταιρεία του με τις καυτερές σάλτσες. Οι δηλώσεις του 27χρονου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς πολλοί σχολίασαν ότι η αναγνωρισιμότητα και οι επαγγελματικές ευκαιρίες του συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το διάσημο επώνυμό του.

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να καθιερωθεί στον χώρο της γαστρονομίας, μίλησε για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και την εταιρεία Cloud23, που παράγει καυτερές σάλτσες. «Δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα με τις σάλτσες μου, αν δεν υπήρχε εκείνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στη σύζυγό του καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία.

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Η τοποθέτησή του έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, παραμένουν τεταμένες, παρά τις πληροφορίες για πρόσφατη κίνηση προσέγγισης από την πλευρά της μητέρας του.

Η συνταγή για τις καυτερές σάλτσες και η στήριξη της Νίκολα Πελτζ

Ο Μπρούκλιν παραχώρησε τη συνέντευξη στο περιθώριο γαστρονομικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Bellagio Fountain Club, στο Λας Βέγκας.

Όταν ρωτήθηκε πώς στηρίζει ο ίδιος τη Νίκολα Πελτζ, η οποία έχει μιλήσει για τις πιέσεις που συνεπάγεται η ζωή στη δημοσιότητα, αλλά και πώς εκείνη ανταποδίδει τη στήριξη, απάντησε: «Είμαστε ο ένας ο μεγαλύτερος θαυμαστής του άλλου. Δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα με τις καυτερές σάλτσες μου, αν δεν υπήρχε εκείνη», αναφέρει η Daily Mail.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς προέκυψε η αρχική ιδέα για το προϊόν του. «Δημιούργησα τη συνταγή μαζί της, ένα βράδυ πριν από πέντε χρόνια, όταν ήμασταν και οι δύο μεθυσμένοι. Οπότε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όταν εκείνη συμμετέχει σε μια ταινία, πηγαίνω κοντά της, τη στηρίζω και τη βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ. Μας αρέσει πολύ όλο αυτό και, ναι, είναι η καλύτερη», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις για το επώνυμο Μπέκαμ και τα οικογενειακά προνόμια

Παρά τα θερμά λόγια του για τη σύζυγό του, η συνέντευξη προκάλεσε αρνητικά σχόλια, κυρίως επειδή δεν αναφέρθηκε στον ρόλο που έχει διαδραματίσει η οικογένειά του στη δημοσιότητα και στις επαγγελματικές ευκαιρίες που απολαμβάνει.

Κάτω από το βίντεο της συνέντευξης που δημοσίευσε το Entertainment Tonight, αρκετοί χρήστες άσκησαν κριτική στον Μπρούκλιν Μπέκαμ. «Χωρίς τους γονείς του δεν θα είχε φτάσει πουθενά! Αυτό είναι γεγονός», έγραψε ένας σχολιαστής.

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«Δυστυχώς αρνείται να παραδεχτεί ότι το επώνυμό του είναι εκείνο που έφερε τις καυτερές σάλτσες του στο προσκήνιο», ανέφερε κάποιος άλλος, ενώ ένα ακόμη σχόλιο σημείωνε: «Δεν θα την είχε καν γνωρίσει αν δεν ήταν Μπέκαμ».

Άλλος χρήστης σχολίασε: «Φαίνεται καλό παιδί, αλλά δυστυχώς έχει εντελώς λανθασμένη αντίληψη για τους λόγους που βρίσκεται στη σημερινή του θέση. Βέβαια, αυτό είναι αναμενόμενο όταν έχει μεγαλώσει μέσα σε ακραία προνόμια και είχε πρόσβαση σε οτιδήποτε επιθυμούσε από τη στιγμή που γεννήθηκε».

«Φανταστείτε να έχεις το επώνυμο Μπέκαμ και να πιστεύεις ότι έχεις φτάσει εδώ χάρη σε εκείνη», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.

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Ο ρόλος του δισεκατομμυριούχου πεθερού του στην ανάπτυξη της Cloud23

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπρούκλιν αξιοποίησε και τις συμβουλές του πεθερού του, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ, προκειμένου να αναπτύξει την Cloud23 και να τη μετατρέψει σε μια μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων.

Ο 84χρονος επιχειρηματίας φέρεται να τον ενθάρρυνε να χτίσει την επιχείρηση γύρω από προϊόντα οικεία στο ευρύ κοινό, τα οποία μπορούν να διατεθούν σε μεγάλες ποσότητες, διευρύνοντας σταδιακά την γκάμα τους καθώς η εταιρεία αποκτά ισχυρότερη παρουσία στην αγορά.

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα υποστήριξε επίσης ότι ο Μπρούκλιν φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο μέλλον έναν επιχειρηματικό όμιλο που θα μπορεί να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνους που έχουν δημιουργήσει οι γονείς του.

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Η Cloud23 ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με δύο καυτερές σάλτσες, τις Sweet Jalapeño και Hot Habanero, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην αγορά ως προϊόντα υψηλής ποιότητας, στην ακριβότερη κατηγορία μιας ευρείας κατηγορίας τροφίμων.

Ο Νέλσον Πελτζ είναι συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Trian Fund Management, η οποία ιδρύθηκε το 2005. Εδώ και δεκαετίες δραστηριοποιείται επενδυτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων, εστίασης και καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της Trian, μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις συγκαταλέγονται οι Wendy’s, Procter & Gamble, Sysco και Heinz.

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