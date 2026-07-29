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Η Χάιντι Κλουμ συνδύασε το παρόν με το παρελθόν μέσα από τις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τα βλέμματα των εκατομμυρίων ακολούθων της.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο μπικίνι, ενώ διαφημίζει τη δική της σειρά πατατακίων, δοκιμάζοντάς τα μπροστά στην κάμερα. Σε δεύτερη ανάρτηση, η Κλουμ γύρισε την πλάτη στον φακό, παρουσιάζοντας την πίσω όψη του μαγιό που επέλεξε για την καλοκαιρινή της εμφάνιση.

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Λίγο αργότερα, όμως, η ίδια ταξίδεψε τους θαυμαστές της σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, δημοσιεύοντας ένα σπάνιο βίντεο από το 1997. Στο υλικό καταγράφονται οι προετοιμασίες και οι πρόβες που έκανε στο σπίτι της πριν από την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα ως ένα από τα πιο εμβληματικά «αγγελάκια» του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Με τις δύο αυτές αναρτήσεις, η Χάιντι Κλουμ ένωσε το σήμερα με μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας της, θυμίζοντας στους θαυμαστές της την πορεία που την ανέδειξε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels παγκοσμίως.