Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη Χαλκιδική προχώρησαν οι αρχές, καθώς νοίκιασε jet ski σε δύο λουόμενους- ο ένας τους ανήλικος- οι οποίοι δεν είχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης στην παραλία «Χρουσσώ» της Κασσάνδρας Χαλκιδικής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 169 («Απείθεια») και του 306 («Έκθεση») του Ποινικού Κώδικα.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών διαπιστώθηκε πως δύο jet ski είχαν ενοικιαστεί από λουόμενους οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ενώ ο ένας από αυτούς ήταν ανήλικος.

Επιπλέον, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του Λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης, αναφέρει η ανακοίνωση του Σώματος.

Προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.