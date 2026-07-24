Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Ουρανούπολη στη Χαλκιδική έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος, ένα σχετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο που σχηματίστηκε πάνω από τα νερά του Σιγγιτικού Κόλπου.

Ο στρόβιλος εντοπίστηκε κοντά στα νησάκια Δρένια, δίπλα στην Αμμουλιανή, εκτεινόμενος από τη βάση του νέφους έως την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Advertisement

Advertisement

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το Voria.gr αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από το καραβάκι που εκτελεί το δρομολόγιο Ουρανούπολη – Δάφνη Αγίου Όρους.

Να σημειωθεί ότι η Χαλκιδική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας-εξπρές που αναμένεται να πλήξει την περιοχή, με τις προγνώσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τοπικές χαλαζοπτώσεις.