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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/7) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει καλάμια και ξερά χόρτα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.