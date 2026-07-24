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Οι δράστες αφαιρούσαν τους κινητήρες από σκάφη σε λιμάνια και χώρους στάθμευσης, διοχετεύοντάς τους στη συνέχεια προς πώληση στη Γεωργία χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινές κάθειρξης έξι ετών στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Οι καταδικασθέντες που έλαβαν ποινές κάθειρξης αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ο βασικός κατηγορούμενος αποδέχθηκε μέρος των πράξεων.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών ζητούν πλέον αυστηρότερους ελέγχους στις μαρίνες και την αγορά μεταχειρισμένων, καθώς οι κλοπές εξωλέμβιων μηχανών παραμένουν ένα διαρκές και έντονο φαινόμενο.

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Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι έκλεβε εξωλέμβιες μηχανές από σκάφη στη Χαλκιδική, προκαλώντας ζημιές που ξεπερνούν τις 530.000 ευρώ, φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τους ιδιοκτήτες σκαφών σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση του κυκλώματος εκτείνεται σχεδόν σε μία τριετία, με τις μηχανές να εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά και στη συνέχεια να διοχετεύονται είτε στην ελληνική αγορά είτε στο εξωτερικό. Πιό συγκεκριμένα:

Πώς δρούσε το κύκλωμα

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Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής ομάδας εντόπιζαν σκάφη που είτε ήταν ελλιμενισμένα σε λιμάνια και μαρίνες είτε φυλάσσονταν σε χερσαίους χώρους στάθμευσης. Κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, αφαιρούσαν μέσα σε λίγα λεπτά τους εξωλέμβιους κινητήρες, τους οποίους στη συνέχεια φέρεται ότι διοχέτευαν προς πώληση στη Γεωργία, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε ότι από τις αρχές του 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025 το κύκλωμα φέρεται να διέπραξε συνολικά 69 κλοπές, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων εξωλέμβιων κινητήρων να υπερβαίνει τις 530.000 ευρώ.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, όλοι γεωργιανής καταγωγής, παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, στους οποίους αποδόθηκε εμπλοκή σε 69 και 65 περιπτώσεις κλοπών αντίστοιχα, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών στον καθένα. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στους άλλους δύο κατηγορούμενους, που φέρονται να εμπλέκονται σε 4 και 18 κλοπές, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης δύο και τριών ετών αντίστοιχα, με τριετή αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο 39χρονος που θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος και είχε προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του, αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοί του αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στις κλοπές.

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Παλιά ιστορία με τις εξωλέμβιες

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά. Στο αστυνομικό δελτίο υπάρχουν πολλές υποθέσεις κατά τις οποίες οργανωμένες ομάδες είχαν βάλει στο στόχαστρο εξωλέμβιες μηχανές, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι μπορούν να αφαιρεθούν σχετικά γρήγορα με ειδικά εργαλεία. Οι δράστες δεν περιορίζονται μόνο στα μικρά λιμανάκια και τις αποβάθρες. Συχνά εισβάλλουν ακόμη και σε φυλασσόμενα πάρκινγκ και χώρους φύλαξης σκαφών, όπου, παρά τις κάμερες και τις περιπολίες ασφαλείας, καταφέρνουν να αποσπούν τις μηχανές μέσα στη νύχτα.

Γιατί οι εξωλέμβιες αποτελούν “χρυσό στόχο”

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Οι σύγχρονες εξωλέμβιες έχουν μεγάλη αξία, μικρό σχετικά όγκο και μεγάλη ζήτηση στη μεταχειρισμένη αγορά. Έτσι γίνονται ιδανικό αντικείμενο κλοπής για οργανωμένα κυκλώματα.

Ενδεικτικά, μια καινούργια εξωλέμβια:

25 ίππων κοστίζει περίπου 4.000 έως 6.000 ευρώ .

. 40 ίππων από 8.500 ευρώ και πάνω.

και πάνω. 60 ίππων ξεκινά από περίπου 11.300 ευρώ .

. 100-150 ίππων κυμαίνεται από 15.000 έως 25.000 ευρώ , ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον εξοπλισμό.

, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον εξοπλισμό. Οι μεγάλες εξωλέμβιες των 250 ίππων μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις 35.000-40.000 ευρώ, ενώ σε δίδυμες ή τριπλές εγκαταστάσεις η συνολική αξία αγγίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα

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Άνθρωποι της αγοράς του σκάφους επισημαίνουν ότι οι κλοπές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τα συστήματα συναγερμού, τις κάμερες και τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες γνωρίζουν ακριβώς ποια μηχανή θα αφαιρέσουν, διαθέτουν γερανούς ή ειδικά οχήματα και ολοκληρώνουν την επιχείρηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Η υπόθεση της Χαλκιδικής αποδεικνύει ότι πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και όχι για μεμονωμένες κλοπές. Οι ιδιοκτήτες σκαφών ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων στις μαρίνες, στα λιμάνια, στους χώρους φύλαξης αλλά και στην αγορά μεταχειρισμένων εξωλέμβιων, ώστε να περιοριστεί η διάθεση κλεμμένων μηχανών και να χτυπηθούν οι συμμορίες στη ρίζα τους

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