Κοντέινερ με μπανάνες έπεσαν από φορτηγό πλοίο Baltic Klipper ανοιχτά της Νότιας Αγγλίας σε κακοκαιρία και το φορτίο άρχισε να ξεβράζεται στις ακτές στο West Sussex. Τα περισσότερα κοντέινερ ήταν γεμάτα με μπανάνες, ενώ άλλα με μπανάνες αντιλλών (Plantains) και αβοκάντο. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, όμως το συμβάν δημιούργησε αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, προειδοποιώντας τον κόσμο να μην πλησιάζει τα κοντέινερ και να μην παίρνει μπανάνες ή άλλα προϊόντα σπίτι, στη Βρετανία, ό,τι θεωρείται «ναυάγιο» πρέπει να δηλώνεται, αλλιώς κινδυνεύεις ακόμη και με πρόστιμο.

Το κρουαζιερόπλοιο Iona, με χωρητικότητα άνω των 5.000 επιβατών, παραμένει καθυλωμένο στο λιμάνι έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάκτησης.

Οι μπανάνες μπορεί να είναι βιοδιασπώμενες, αλλά γύρω τους μένουν πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και κομμάτια από τα ίδια τα κοντέινερ, που για τις αρχές είναι πλέον θαλάσσια απορρίμματα. Γι’ αυτό τρέχει ήδη επιχείρηση καθαρισμού, ενώ το περιστατικό επηρέασε μέχρι και την κίνηση κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή.

Παράλληλα, ελικόπτερο και αεροσκάφος της ακτοφυλακής συνεχίζουν τις έρευνες για τα υπόλοιπα κοντέινερ που παραμένουν ανοιχτά στη θάλασσα.

Χιλιάδες «δωρεάν» μπανάνες στην ακτή, αλλά το μήνυμα είναι ένα: όχι, δεν τις παίρνεις σπίτι – και ναι, η θάλασσα πληρώνει πάντα το μάρμαρο.

Με πληροφορίες από news.sky.com και bbc.com