Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη στιγμή σημάδεψε τη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, όταν ο Βρετανός τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 2 Αυγούστου, κατά τη δεύτερη συναυλία της περιοδείας του με τίτλο «Together, Together», η οποία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο GNP Seguros. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο 32χρονος καλλιτέχνης φαίνεται να κινείται έντονα πάνω στη σκηνή, ενώ ερμηνεύει το τραγούδι «Are You Listening Yet?». Λίγες στιγμές αργότερα, καθώς κάνει γρήγορα βήματα, χάνει την ισορροπία του, γλιστρά προς τα πίσω και πέφτει στο πάτωμα.

Advertisement

Advertisement

Παρά την πτώση, ο Χάρι Στάιλς δεν έδειξε να έχει τραυματιστεί και κατάφερε να μετατρέψει τη δύσκολη στιγμή σε ένα ακόμη μέρος του σόου του. Ενώ παρέμενε ξαπλωμένος στη σκηνή, γύρισε στο πλάι, κράτησε το μικρόφωνό του και συνέχισε να τραγουδά χαμογελώντας προς το κοινό.

Λίγο αργότερα σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του μέχρι το τέλος της συναυλίας. Η ψύχραιμη αντίδρασή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, ενώ το βίντεο από τη στιγμή της πτώσης άρχισε γρήγορα να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την πρώτη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Απευθυνόμενος στους θαυμαστές του μετά την ταλαιπωρία από την κακοκαιρία, ο τραγουδιστής είπε: «Ζήτω το Μεξικό! Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είστε όλοι καλά; Επιβιώσατε από τη βροχή. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ, σημαίνει πολλά για εμάς».