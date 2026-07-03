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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Trannos, όταν δέχτηκε στο πρόσωπο αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από άτομο που βρισκόταν στο κοινό.

Το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, ο τράπερ πραγματοποίησε συναυλία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του γηπέδου του Αγροτικού Αστέρα και ερμήνευε τα τραγούδια του, ένα αντικείμενο εκτοξεύτηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο πρόσωπο και να πέσουν τα γυαλιά που φορούσε.

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Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για το αντικείμενο, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μπουκάλι, άλλοι για πέτρα και άλλοι για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ωστόσο, λόγω της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύτηκε, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα τι ήταν.

Το αντικείμενο χτύπησε τον Trannos στο μάτι, με τα γυαλιά του ωστόσο να αποτρέπουν σοβαρότερο τραυματισμό. Ο καλλιτέχνης διέκοψε αμέσως την εμφάνισή του και, εμφανώς εκνευρισμένος, ζήτησε να εντοπιστεί ο υπεύθυνος. «Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Trannos αποχώρησε από τη σκηνή, διακόπτοντας τη συναυλία του.