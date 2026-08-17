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Καταστροφικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Λάλα από τη Χαβάη, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον έναν νεκρό και εκτεταμένες ζημιές, με το Μεγάλο Νησί να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων.

Reuters

Οι έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, τα τεράστια κύματα και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις υποδομές και δημιούργησαν προβλήματα στις μετακινήσεις στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

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Raging floodwaters slam into a bridge in Hilo, Hawaii, as relentless rain from Hurricane Lala sends waterways surging across the Big Island. 🌧️🌊 pic.twitter.com/AJ4GTnBnoG — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Στο Μεγάλο Νησί, τουλάχιστον 100 σπίτια παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, κυρίως εξαιτίας των ορμητικών υδάτων. Παράλληλα, περισσότερα από 219.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και νοσοκομεία σε ολόκληρη την πολιτεία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

🚨BREAKING: Multiple bridges have been washed away along Highway 11 near Pāhala on Hawaii’s Big Island.



More than 197,000 residents are without power statewide as Hurricane Lala leaves behind major flooding and infrastructure damage. pic.twitter.com/F2iHMLcXfx — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) August 16, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο που αποδίδεται στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, περισσότερες από 190 πτήσεις αναβλήθηκαν, ενώ δεκάδες άλλες ακυρώθηκαν. Τα αεροδρόμια του Hilo και του Kona είχαν κλείσει προσωρινά, ωστόσο πλέον λειτουργούν ξανά, καθώς ο τυφώνας έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα.

Reuters

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και τμήματα του οδικού δικτύου, με αρκετές γέφυρες να έχουν καταστραφεί. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες κοινότητες παραμένουν απομονωμένες, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 Advertisement August 16, 2026

Προειδοποιήσεις προς κατοίκους και τουρίστες

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να αποφεύγουν τον ωκεανό, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν επικίνδυνες λόγω των ισχυρών ρευμάτων.

🔴 INFO – #ÉtatsUnis : Les premières images de Pahala (Hawaii) montrent l’ampleur des inondations catastrophiques provoquées par l’ouragan LaLa.



👉 Plusieurs ponts ont été détruits, isolant certaines communautés et compliquant l’acheminement des secours. Le Hawaii Department of… — FranceNews24 (@FranceNews24) August 17, 2026

Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την ποιότητα των παράκτιων υδάτων σε ολόκληρη την πολιτεία, καθώς μεγάλες ποσότητες λάσπης, φερτών υλικών και απορριμμάτων έχουν καταλήξει στη θάλασσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

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