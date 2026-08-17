Καταστροφικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Λάλα από τη Χαβάη, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον έναν νεκρό και εκτεταμένες ζημιές, με το Μεγάλο Νησί να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων.
Οι έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, τα τεράστια κύματα και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις υποδομές και δημιούργησαν προβλήματα στις μετακινήσεις στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.
Στο Μεγάλο Νησί, τουλάχιστον 100 σπίτια παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, κυρίως εξαιτίας των ορμητικών υδάτων. Παράλληλα, περισσότερα από 219.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και νοσοκομεία σε ολόκληρη την πολιτεία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο που αποδίδεται στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, περισσότερες από 190 πτήσεις αναβλήθηκαν, ενώ δεκάδες άλλες ακυρώθηκαν. Τα αεροδρόμια του Hilo και του Kona είχαν κλείσει προσωρινά, ωστόσο πλέον λειτουργούν ξανά, καθώς ο τυφώνας έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα.
Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και τμήματα του οδικού δικτύου, με αρκετές γέφυρες να έχουν καταστραφεί. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες κοινότητες παραμένουν απομονωμένες, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.
Προειδοποιήσεις προς κατοίκους και τουρίστες
Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να αποφεύγουν τον ωκεανό, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν επικίνδυνες λόγω των ισχυρών ρευμάτων.
Παράλληλα, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την ποιότητα των παράκτιων υδάτων σε ολόκληρη την πολιτεία, καθώς μεγάλες ποσότητες λάσπης, φερτών υλικών και απορριμμάτων έχουν καταλήξει στη θάλασσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.