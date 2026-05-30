Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ, εξαπέλυσε εκ νέου αιχμές κατά των Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι επί μακρόν δεν ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις για ενίσχυση της αμυντικής τους ικανότητας και ζητώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Μιλώντας στη σύνοδο του Διαλόγου Σάνγκρι-Λα, προανήγγειλε παράλληλα ότι αναμένονται «σημαντικές αποφάσεις» που αφορούν την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος επαίνεσε κράτη της Ασίας, εκτιμώντας πως «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

Secretary Hegseth:



"For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears—they are finally playing catch-up—and we let ourselves get distracted by empty globalist rhetoric about the rules-based international order, while… pic.twitter.com/28anVXDK9R May 30, 2026

Σκληρή κριτική κατά της Ευρώπης

«Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

Συνεχίζοντας την κριτική γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι για χρόνια προέβαλαν «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.

Πιέσεις για άμυνα και τριβές με την Ευρώπη

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι για χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στις πιέσεις για αύξηση των αμυντικών τους προϋπολογισμών, αν και όπως είπε πλέον φαίνεται να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Advertisement

«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων στο βάρος της περιφερειακής ασφάλειας. Έχει πιέσει για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ, ενώ έχει εκφράσει πρόθεση περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Το κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις έχει επιβαρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν στήριξαν την προσέγγιση του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με επικριτές ξεκίνησε χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση ή ενημέρωση των συμμάχων.

Advertisement