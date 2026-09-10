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Με μια άκρως τολμηρή φωτογράφιση στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Χέιλι Μπίμπερ τίμησε τις βραζιλιάνικες ρίζες της, πρωταγωνιστώντας στο εξώφυλλο της νέας έκδοσης του περιοδικού CE, «The Brazil Issue».

Η 29χρονη μοντέλο ποζάρει γυμνή για τον φακό της Ρενέλ Μεντράνο, κρατώντας ένα κουτάκι από το δημοφιλές βραζιλιάνικο αναψυκτικό Guaraná Antarctica. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού του 2026 και αποτελεί έναν προσωπικό φόρο τιμής στην καταγωγή της.

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Η επιλογή της Μπίμπερ να φωτογραφηθεί χωρίς ρούχα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως έχει παραδεχθεί στο παρελθόν, δεν πίστευε ότι θα έκανε ποτέ μια τόσο αποκαλυπτική φωτογράφιση. Η ίδια εξήγησε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια με τη Μεντράνο.

Hailey Bieber models nothing but tan lines in stripped-down photo shoot https://t.co/qg1joZIF6S pic.twitter.com/XKYDyl8t9D September 9, 2026

«Νιώθω άνετα όταν με πιέζει, όταν με φωτογραφίζει διαφορετικά και όταν με βοηθά να παρουσιάζομαι με έναν διαφορετικό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη φωτογράφιση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί με κάποιον άλλον φωτογράφο.

Η φωτογράφιση έχει, παράλληλα, έντονο οικογενειακό και πολιτιστικό συμβολισμό. Η μητέρα της Χέιλι, Κένια, κατάγεται από τη Βραζιλία, ενώ παππούς της από την πλευρά της μητέρας της είναι ο Εουμίρ Ντεοντάτο, ο διάσημος Βραζιλιάνος συνθέτης και θρύλος της μπόσα νόβα, ο οποίος έχει τιμηθεί και με Grammy.

Η ίδια η Μπίμπερ έχει μιλήσει για την επιρροή που είχε η οικογένειά της στη σχέση της με τη βραζιλιάνικη κουλτούρα, τονίζοντας πως η μητέρα και η γιαγιά της καλλιέργησαν μέσα της αυτή την αγάπη.

Παράλληλα, απέδωσε στις γυναίκες της οικογένειάς της και ένα σημαντικό μέρος της αυτοπεποίθησής της απέναντι στο σώμα της. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι μεγάλωσε βλέποντας τη μητέρα της να αισθάνεται άνετα με το σώμα της τη βοήθησε να αποδεχθεί και η ίδια τον εαυτό της.