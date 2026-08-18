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Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας στον χώρο.

Παρά τις αναφορές για πιθανή υπερβολική δόση και την παρουσία φαρμάκου για οπιοειδή στο διαμέρισμα, η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ιατροδικαστικές Αρχές αναμένεται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διευκρινίσουν τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.

Η οικογένεια της ηθοποιού ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς της, ενώ η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, μία ημέρα μετά την είδηση ότι η 36χρονη ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Πανετιέρ, γνωστή από τις δημοφιλείς σειρές «Heroes» και «Nashville», αλλά και από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Scream», βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την κλήση στο 911, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13:51, όταν ένας γνωστός της ηθοποιού ενημέρωσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι μια γυναίκα δεν ανταποκρινόταν.

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Στην επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων γίνεται αναφορά σε καρδιακή ανακοπή, ενώ λίγο αργότερα καταγράφεται και αναφορά για πιθανή υπερβολική δόση στο σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης και πραγματοποίησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η Χέιντεν Πανετιέρ διαπιστώθηκε νεκρή στις 14:32, περίπου 40 λεπτά μετά την αρχική κλήση.

Η Αστυνομία του Γκρίνβιλ επιβεβαίωσε ότι την κλήση έκανε γνωστό πρόσωπο της ηθοποιού, το οποίο ήταν εκείνο που την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι Αρχές σημείωσαν ότι στο σημείο παρασχέθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια, όμως η ηθοποιός δεν κατάφερε να επανέλθει.

Παρά τα όσα αναφέρονται στην κλήση για πιθανή υπερβολική δόση, η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Οι ιατροδικαστικές Αρχές αναμένεται να ολοκληρώσουν πρόσθετες εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εντοπίστηκε και Narcan, ένα ρινικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε πριν από τον θάνατο της ηθοποιού ή αν βρισκόταν ήδη στον χώρο για άλλον λόγο.

Η Πανετιέρ φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στη Νότια Καρολίνα μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην περιοχή βρισκόταν και ο σύντροφός της, κτηματομεσίτης Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος κατάγεται από τη Νότια Καρολίνα.

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Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή, μεταξύ άλλων για την ψυχική της υγεία, την επιλόχεια κατάθλιψη και τον εθισμό στο αλκοόλ. Στα απομνημονεύματά της «This Is Me: A Reckoning» είχε περιγράψει με λεπτομέρειες τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014.

Η ίδια είχε αναφερθεί επίσης στην απόφασή της να παραχωρήσει το 2018 την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ουκρανό πρώην πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα επώδυνη απόφαση, την οποία όμως θεωρούσε απαραίτητη προκειμένου να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

Ο θάνατός της προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του θεάματος. Η Μελίσα Μπαρέρα, συμπρωταγωνίστριά της στο «Scream», την αποχαιρέτησε μέσα από τα social media, ενώ η Σελμά Μπλερ, σχολιάζοντας την τελευταία ανάρτηση της Πανετιέρ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη.

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Φίλοι και συνεργάτες της ηθοποιού, μεταξύ των οποίων η τραγουδίστρια JoJo και η Ρόζι Ο’Ντόνελ, έστειλαν επίσης δημόσια μηνύματα αποχαιρετισμού.

Η οικογένεια της Χέιντεν Πανετιέρ έχει ζητήσει από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της. Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών παραμένει σε εξέλιξη και η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται να γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

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