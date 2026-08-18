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Ιρανοί αξιωματούχοι απειλούν με επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, μετά την κατάρρευση του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ τον Ιούλιο.

Παρά την ένταση, υπάρχουν ενδείξεις για συνεχιζόμενες ανεπίσημες επαφές μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ομάν ότι θα δεχθεί στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που παρεμποδίσει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

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Έτοιμο να αλλάξει στρατιωτική στάση και να περάσει σε «πλήρη επίθεση» εμφανίζεται το Ιράν, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοι της Τεχεράνης προετοιμάζονται για κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει την παράταση της προθεσμίας που είχε τεθεί για την επίτευξη συμφωνίας.



Το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνει τους φόβους για παράταση του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.



Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοι της χώρας ετοιμάζονται να «κλιμακώσουν» τη δράση τους «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή».



Όπως πρόσθεσε, η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στη λήψη «αποφάσεων» και στην ώρα που θα «περάσει στη δράση».



Απειλή για επιχείρηση κατά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, το Ιράν προετοιμάζει «επίκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.



Οι εξελίξεις συμπίπτουν με την εκπνοή της προθεσμίας των 60 ημερών που προέβλεπε το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει στα μέσα Ιουνίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν.



Το μνημόνιο προέβλεπε ανανεώσιμη περίοδο 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και κήρυσσε τον «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».



Η συμφωνία, ωστόσο, εκτροχιάστηκε τον Ιούλιο εξαιτίας της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία, υπό κανονικές συνθήκες, διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διατίθεται στις παγκόσμιες αγορές.



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Ο Τραμπ λέει «όχι» σε παράταση

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η κυβέρνησή του επιδιώκει παράταση της προθεσμίας που προέβλεπε η συμφωνία του Ιουνίου, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.



Την ίδια ώρα, πάντως, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν κλείσει πλήρως.



Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου κάνουν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους Φρουρούς της Επανάστασης, των οποίων ο ρόλος έχει ενισχυθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου.



Σύμφωνα με το Axios, στα μέσα Μαΐου μεταφέρθηκε, μέσω Ιρακινού Κούρδου αξιωματούχου που λειτούργησε ως ενδιάμεσος, αμερικανικό μήνυμα στον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγό Αχμάντ Βαχιντί.



Η Ουάσιγκτον φέρεται να επιδίωκε να διαπιστώσει εάν οι Ιρανοί διαπραγματευτές με τους οποίους συνομιλούσε εκπροσωπούσαν και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο Βαχιντί φέρεται να απάντησε θετικά.



Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, αναφέρθηκε επίσης τη Δευτέρα, μιλώντας από το Ισραήλ στο Fox News, σε «συνεχιζόμενες» επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Η νέα απειλή Τραμπ προς το Ομάν

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκε και η νέα απειλή του Τραμπ προς το Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, το οποίο τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύεται με το Ιράν διμερή συμφωνία για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.



Μουσκάτ και Τεχεράνη αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά στο τελικό της στάδιο.



Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν θα δεχθεί το Ομάν να εμποδίσει μια αμερικανική συμφωνία με το Ιράν.



«Αν μπει στον δρόμο μας το Ομάν, θα το βομβαρδίσουμε ανηλεώς», δήλωσε στο Fox News.