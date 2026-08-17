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Στόχος επίθεσης από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δέχθηκε ο πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν, της αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ που είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου στο X.

Κατά την ίδια επίθεση με «δύο παγιδευμένα drones του τύπου Hadid 110» χτυπήθηκε και η κατοικία του διευθυντή των κουρδικών υπηρεσιών πληροφοριών, στα περίχωρα της Πιρμάμ, στην επαρχία Αρμπίλ, χωρίς θύματα και ζημιές.

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«Το προσωπικό γραφείο μου και η κατοικία του επικεφαλης της Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών έγιναν στόχοι επιθέσεων από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Μαρσούρ Μπαρζανί, καταδικάζοντας «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτές τις ανεύθυνες και απαράδεκτες επιθέσεις» κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση». Η Τεχεράνη ωστόσο δεν έχει ακόμη αντιδράσεις στις κατηγορίες.

Η περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομη από το 1991, διατηρεί στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές χώρες, ενώ υιοθετεί παράλληλα μετριοπαθή στάση έναντι του γείτονά του, του Ιράν.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, το Κουρδιστάν έχει βομβαρδιστεί περισσότερες από χίλιες φορές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που οι κουρδικές αρχές αποδίδουν στο Ιράν, έχουν αναχαιτισθεί επανειλημμένα πανω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ άλλες έχουν πλήξει αντιπολιτευόμενους Κούρδους του Ιράν. Τα αμερικανικά συμφέροντα γίνονται επίσης τακτικά στόχοι φιλοϊρανικών ένοπλων ιρακινών οργανώσεων.