Ρυμουλκά καθοδηγούν το δεξαμενόπλοιο «Odessa», το οποίο μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού πέρασε από το Στενό του Ορμούζ με τον πομποδέκτη του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) απενεργοποιημένο, και πλέει στα ύδατα του λιμανιού Daesan, όπου αναμένεται να εκφορτώσει το αργό πετρέλαιο, στο Seosan της Νότιας Κορέας, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon/Φωτογραφία αρχείου

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Λίγο μετά τη δήλωση του Ιράν ότι θα περάσει σε πλήρη επίθεση και ετοιμάζεται να «κλιμακώσει» τη δράση του «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή», πλοίο φαίνεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Όπως ανέφερε ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν το Ιράν είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

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Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του UKMTO, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του.

UKMTO:



UKMTO has received a report of an incident in the Strait of Hormuz.



The Company Security Officer has reported that the vessel was struck by an unknown projectile while conducting an outbound transit of the Strait of Hormuz. The impact caused damage to the engine room… pic.twitter.com/xeTiAMFuww August 18, 2026

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη βοήθεια της Ακτοφυλακής του Ομάν.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», αναφέρει η ανακοίνωση.