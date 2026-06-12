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Οικογενειακή τραγωδία στη Χίο τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/06), καθώς ένας 31χρονος Ρομά που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 51χρονο θείο του, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή στο νοσοκομείο του νησιού.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, όπου οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα για άγνωστο λόγο.

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Κάποια στιγμή ο 51χρονος τραυμάτισε τον 31χρονο ανιψιό του, μαχαιρώνοντάς τον στην κοιλιά.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου.