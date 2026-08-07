Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πολιτεία του Κολοράντο ανακήρυξε επίσημα τον Δήμο του Χάρτμαν ως εγκαταλελειμμένο μετά την παραίτηση όλων των αιρετών αξιωματούχων του.

Η έλλειψη διοίκησης κατέστησε αδύνατη την αξιοποίηση εγκεκριμένων κονδυλίων για την αναβάθμιση του προβληματικού δικτύου ύδρευσης της κωμόπολης.

Οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με το νερό, καθώς δεν υπήρχε χλώριο στο σύστημα υδροδότησης για περισσότερο από έναν μήνα.

Η απόφαση για τη διάλυση του δήμου κρίθηκε αναγκαία ώστε να τερματιστεί το νομικό κενό και να αποκατασταθεί η παροχή νερού.

Η κατάσταση στην κωμόπολη επιδεινώθηκε λόγω της χρόνιας κακοδιαχείρισης, των οικονομικών απάτων και των βίαιων επεισοδίων μεταξύ των κατοίκων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια μικρή πόλη στην πολιτεία του Κολοράντο, η οποία μαστιζόταν από καταγγελίες για οικονομικές απάτες και βίαια επεισόδια και δεν διέθετε πόσιμο νερό, ανακηρύχθηκε επίσημα «εγκαταλελειμμένη» μετά την παραίτηση όλων των αιρετών της αξιωματούχων και την υποβάθμιση του τοπικού δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με την Υπουργό Εσωτερικών της Πολιτείας Τζένα Γκρίσγουολντ.

Το «τέλος» μίας μικρής πόλης

«Το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολιτείας του Κολοράντο εξέδωσε επίσημη απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Δήμος του Χάρτμαν θεωρείται εγκαταλελειμμένος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας», ανακοινώθηκε από το γραφείο της Γκρίσγουολντ στις 28 Ιουλίου 2026.

Advertisement

Advertisement

Το Χάρτμαν με πληθυσμό μόλις 30 κατοίκων διέθετε μόνο δημαρχείο και ένα μόνο ταχυδρομείο και δεν υπήρχε κανένα όργανο όργανο διακυβέρνησης από τις αρχές του χρόνου, όταν τα τρία τελευταία μέλη του δημοτικού συμβουλίου υπέβαλαν την παραίτησή τους. Η παραίτησή τους ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από έναν άγριο διαπληκτισμό μεταξύ τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών, ο οποίος ξέσπασε κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής συνεδρίασης του συμβουλίου, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Denver Post.

Colorado town abandoned after all public officials resign, drinking water ruled health hazard https://t.co/MVTmsfyDAV pic.twitter.com/FnMpiF5MLE July 31, 2026

Η απόφαση της πολιτείας εκδόθηκε καθώς δεν υπήρχε κανένας αιρετός για να διοικήσει τον τόπο ή να μεριμνήσει για την παροχή πόσιμου νερού στους εναπομείναντες κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας που θα αναλάβει ένα δημόσιο αξίωμα επειδή τον ψήφισε και τον εξέλεξε ο λαός.

«Το Χάρτμαν δεν διαθέτει χλώριο στο νερό του για περισσότερο από ένα μήνα. Το νερό δεν είναι πόσιμο και η μυρωδιά του είναι δεν αντέχεται», αναφέρουν οι αρχές της Πολιτείας του Κολοράντο

Παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί επιχορηγήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης, η κωμόπολη δεν διοικείται νομικά, κάτι που καθιστά αδύνατη την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για την χρήση των κονδυλίων.

Στις 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας, Άντριου Κλάιν, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία και καταθέσεις τόσο υπέρ όσο και κατά της «διάλυσης» της κωμόπολης. Στις 28 Ιουλίου, εξέδωσε μια απόφαση, καταλήγοντας στο ότι η ανακήρυξη εγκατάλειψης ήταν η μόνη βιώσιμη λύση.

Advertisement

«Το να μην κηρυχθεί ο Δήμος του Χάρτμαν εγκαταλελειμμένος θα άφηνε τους κατοίκους σε ένα διαρκές νομικό κενό εν μέσω μιας υγειονομικής κρίσης, χωρίς καμία εξουσία να διεξαγάγουν εκλογές ή να επιδιορθώσουν τις υποδομές ύδρευσης», σημείωσε ο Κλάιν. «Η εγκατάλειψη αποτελεί τον μοναδικό νομικό μηχανισμό στο Κολοράντο που επιτρέπει να φτάσει ξανά καθαρό νερό στους κατοίκους».

Ωστόσο, ένα σύνολο παραγόντων οφείλεται για την απελπιστική κατάσταση που περιήλθε το Χάρτμαν.

Η χρόνια κακοδιαχειρίση των κοινών, οι υπεξαιρέσεις και οι δικαστικές διαμάχες ήταν από τους βασικότερους παράγοντες που κατέστρεψαν την κωμόπολη.

Advertisement

Πέρα από αυτά, δεν ευόδωσαν οικονομικά τα έργα και οι υποδομές που είχαν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, ενώ η οικονομική διαχείριση ήταν κάκιστη, κάτι που τροφοδοτήθηκε από το προβληματικό σύστημα δανείων και ομολόγων που φόρτωσε την περιοχή με χρέη.

Με πληροφορίες από New York Post, The Denver Post

Advertisement