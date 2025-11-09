Διαβεβαίωση πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχετικά με την τελευταία πρόκληση των Τουρκοκυπρίων.

Το πρωί του Σαββάτου Τουρκοκύπριοι στρατιώτες με όχημα αλλά και μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ έδιωξαν Ελληνοκύπριο αγρότη που είχε μπει στη νεκρή ζώνη για να φροντίσει το χωράφι του. Το περιστατικό έγινε κοντά στο χωριό Δένεια.

Advertisement

Advertisement

Ερωτηθείς για την τουρκοκυπριακή πρόκληση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της κοινότητας. «Από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Στην Αθήνα την Τετάρτη – Μη θετική εξέλιξη τα γεγονότα στην Δένεια

➡️ https://t.co/gRV5Rz3U8H pic.twitter.com/XtPPCmwUZD November 9, 2025

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα δυσκολεύουν τις εξελίξεις για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».





