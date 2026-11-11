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Τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε αποκλειστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ η κίνηση του Ερντογάν χαρακτηρίστηκε από τη Λευκωσία ως επίδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Η παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη σύνοδο επιτεύχθηκε έπειτα από συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την παραμονή του στην Αττάλεια, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

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Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο της επίσημης υποδοχής των ηγετών στην Αττάλεια, λίγο πριν από την άφιξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αποφεύγοντας τη χειραψία και την κοινή φωτογράφηση μαζί του κατά τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα COP31, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε μόνος του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον οποίο αντάλλαξε χειραψία και φωτογραφήθηκε μπροστά στις κάμερες.

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Η απουσία του Ερντογάν από την υποδοχή ήταν ιδιαίτερα εμφανής, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος βρισκόταν προηγουμένως στο ίδιο σημείο, υποδεχόμενος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στη θέση του μετά την αποχώρηση του Χριστοδουλίδη.

Νωρίτερα, μάλιστα, είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη σύνοδο, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του Τούρκου Προέδρου. Κατά την άφιξη του Ερχιουρμάν, ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν βρισκόταν ακόμη στο σημείο της επίσημης υποδοχής.

Η κίνηση του Ερντογάν προκάλεσε την αντίδραση της Λευκωσίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να τη χαρακτηρίζει, σύμφωνα με το Cyprus Mail, «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Αντίστοιχα, διπλωματικές πηγές που επικαλείται ο Φιλελεύθερος επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου συνιστά περιφρόνηση προς τα Ηνωμένα Έθνη, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται η διάσκεψη.

Το παρασκήνιο της παρουσίας Χριστοδουλίδη στην Τουρκία

Η παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς πρόκειται για επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια χώρα η οποία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Είχε προηγηθεί έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σχετικά με την πρόσκληση του Κύπριου Προέδρου στη διάσκεψη. Η Άγκυρα είχε αρχικά αποφύγει να συμπεριλάβει την Κύπρο στις προσωπικές προσκλήσεις προς τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών μελών.

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Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), η επίσημη πρόσκληση εξασφαλίστηκε έπειτα από συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες της Λευκωσίας και την ουσιαστική συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών, στη βάση της κοινής θέσης ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή κράτους μέλους της ΕΕ σε διεθνείς διαδικασίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Ιούνιο ότι δεν θα γινόταν αποδεκτός αποκλεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη μέλη που πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, όπως είχε μεταδώσει το Cyprus Mail.

Ο Χριστοδουλίδης έφθασε στην Αττάλεια το βράδυ της Τρίτης, ταξιδεύοντας μέσω Ρόδου, καθώς δεν υπάρχουν απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας.

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Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στην Τουρκία, Θεόδωρος Μπιζάκης, και ο Μεχμέτ Αλί Καχραμάν, επικεφαλής του γραφείου της τουρκικής Προεδρίας της COP31, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το Cyprus Mail.

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με φον ντερ Λάιεν – Στο τραπέζι και η Σένγκεν

Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται ο Φιλελεύθερος, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, οι ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν.

Όπως μεταδίδει το Cyprus Mail, ο Κύπριος Πρόεδρος έθεσε στη συνάντηση και το περιστατικό της επίσημης υποδοχής, όταν ο Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο πριν από την άφιξή του.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Χριστοδουλίδης είχε επίσης επαφές με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και τον Κινέζο υπουργό Περιβάλλοντος, Χουάνγκ Ρουντσιού.

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Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η επικοινωνία με Γκουτέρες

Η επίσκεψη στην Αττάλεια πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρείται να δοθεί νέα ώθηση στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 9 Νοεμβρίου, ο Χριστοδουλίδης και ο Ερχιουρμάν είχαν συναντηθεί στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνολική συμφωνία για τα υπόλοιπα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονταν υπό συζήτηση.

Την Τρίτη, ο Κύπριος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης και τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό. Βάσει όσων έχουν γίνει γνωσά, ο Γενικός Γραμματέας είχε προηγουμένως συζητήσει το Κυπριακό και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας τριμερούς συνάντησης του Γκουτέρες με τους δύο Κύπριους ηγέτες εντός Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

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Το περιστατικό στην Αττάλεια έρχεται να υπενθυμίσει, πάντως, ότι παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό, η άρνηση της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να επηρεάζει ακόμη και το πρωτόκολλο διεθνών συναντήσεων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να απευθυνθεί αργότερα σήμερα στους ηγέτες που συμμετέχουν στην COP31, προτού μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου πραγματοποιούνται στις 12 και 13 Νοεμβρίου η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

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