Κάτοικοι μιας βρετανικής πόλης αγανάκτισαν όταν είδαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τοποθετήθηκε φέτος στο κέντρο της – ένα μαραμένο, καφετί έλατο που, όπως λένε, περισσότερο θύμιζε αστείο παρά εορταστικό στολισμό.

Το δέντρο, που γρήγορα κέρδισε τον ειρωνικό τίτλο «Temu special», στήθηκε στο Wisbech του Cambridgeshire στις 4 Νοεμβρίου, με το δημοτικό συμβούλιο να το χαρακτηρίζει «απόλυτη ντροπή».

Advertisement

Advertisement

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Wisbech ανακοίνωσε μέσω των social media ότι είναι «ενήμερο για την κατάσταση» και ζήτησε άμεση αντικατάσταση του δέντρου από τον προμηθευτή.

«Απολύτως απαράδεκτο»: Οι αντιδράσεις των κατοίκων

Το «μισοπεθαμένο» έλατο, το οποίο φέρεται να κόστισε περίπου 1.600 λίρες, παρουσίαζε εμφανή σημάδια ξήρανσης, αραιό φύλλωμα και κλαδιά που έγερναν προς το έδαφος.

Ένας περαστικός σχολίασε:

«Απολύτως απαράδεκτο. Δεν είναι καν ίσιο. Έχει περισσότερα ξερά σημεία παρά πράσινα!».

Ένας άλλος κάτοικος είπε πως έχει «δει καλύτερα ψοφίμια στον δρόμο», ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε ότι πρόκειται για «Temu special».

«Προφανώς το προμήθευσε ο Εμπενίζερ Σκρουτζ. Αναρωτιέμαι πόσα στοίχισε, τι κατάντια!», πρόσθεσε ένας ακόμη.

Advertisement

Κάποιος άλλος αναρωτήθηκε:

«Το είχαν μήπως κρατήσει από τα περσινά Χριστούγεννα;».

Η απάντηση του δήμου και η αντικατάσταση

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο προμηθευτής απέδωσε την κακή κατάσταση του δέντρου στο εξαιρετικά ξηρό καλοκαίρι, προσθέτοντας ότι θα γίνει αντικατάσταση.

Advertisement

Σε σχετική ανάρτηση, ανέφερε:

«Επικοινωνήσαμε άμεσα με τον προμηθευτή και ζητήσαμε αντικατάσταση του δέντρου».

Εκπρόσωπος του συμβουλίου συμπλήρωσε:

Advertisement

«Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που παραδόθηκε φέτος στο Wisbech δεν ήταν της ποιότητας που περίμενε το συμβούλιο. Ως εκ τούτου, το συμβούλιο επικοινώνησε με τον προμηθευτή για να βρεθεί λύση στο ζήτημα».

Ο γραμματέας του συμβουλίου, Τέρι Τζόρνταν, επιβεβαίωσε ότι το αρχικό δέντρο ύψους 10,5 μέτρων έχει πλέον αντικατασταθεί από ένα μικρότερο, 8,5 μέτρων, το οποίο είναι «πολύ καλής και υγιούς κατάστασης».

«Η ξηρασία επηρέασε τα πιο ψηλά δέντρα»

Όπως εξήγησε ο Τζόρνταν, ο προμηθευτής ενημέρωσε τον δήμο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία της χρονιάς επηρέασαν κυρίως τα πιο μεγάλα δέντρα.

Advertisement

«Όταν επιστρέψαμε στον προμηθευτή, μας είπαν πως λόγω της παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας, τα δέντρα δυσκολεύτηκαν να λάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και το νερό που χρειάζονταν, κάτι που επηρέασε κυρίως τα μεγαλύτερα δέντρα», είπε.

Advertisement

Πρόσθεσε, επίσης:

«Όταν παραδόθηκε το δέντρο και το επιθεωρήσαμε, διαπιστώσαμε πως υπήρχαν κάποια σημεία με ξερά κλαδιά και κενά στο φύλλωμά του».

Κλείνοντας, σημείωσε:

Advertisement

«Είναι απλό, όπως συμβαίνει όταν παραγγέλνεις οποιοδήποτε προϊόν που δεν είναι 100%, απλώς επιστρέφεις στον προμηθευτή. Μας έστειλαν λοιπόν ένα νέο δέντρο, το οποίο τοποθετήθηκε ήδη. Είναι ένα πολύ καλό και υγιές δείγμα, και είμαστε πλέον ικανοποιημένοι».