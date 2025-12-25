Σε άκρως χριστουγεννιάτικο κλίμα παρουσιάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε μαζί με την Μελάνια κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και συνομίλησε τηλεφωνικώς με παιδιά παρακολουθώντας την ίδια στιγμή την πορεία του Άγιου Βασίλη .

Απίθανες ατάκες και άφθονο γέλιο χάρισε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον ρόλο του πλανητάρχη. Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, προσπάθησε να πείσει μια 8χρονη ότι το κάρβουνο δεν θα ήταν και τόσο κακό δώρο για την κάλτσα της, ενώ σε συνομιλία με άλλο παιδί υποστήριξε πως η κυβέρνησή του προστατεύει τις ΗΠΑ από έναν «κακό Αϊ Βασίλη» που θα μπορούσε να εισβάλει στη χώρα.

Ακόμη και η Μελάνια Τραμπ φαινόταν έκπληκτη από το κέφι και τις ατάκες του προέδρου. Τον παρακολουθούσε σαν να έβλεπε κινηματογραφική ταινία και δεν έκρυβε το γέλιο της σε αρκετές στιγμές.

Η 8χρονη Εμίλια και το… καθαρό κάρβουνο

Το «σόου» άρχισε όταν στην τηλεφωνική γραμμή βγήκε η 8χρονη Εμίλια από το Κάνσας. Ο Ντόναλντ Τραμπ τη ρώτησε τι θα ήθελε να της φέρει ο Αϊ Βασίλης και εκείνη απάντησε αυθόρμητα: «Όχι κάρβουνο!».

«Όχι, δεν θέλεις κάρβουνο; Λοιπόν, το κάρβουνο είναι καθαρό, όμορφο», είπε ο πρόεδρος στη μαθήτρια δημοτικού.

Συνέχισε μάλιστα με χιούμορ: «Έπρεπε να το πω αυτό, συγγνώμη. Το κάρβουνο είναι καθαρό και όμορφο. Να το θυμάσαι αυτό με κάθε κόστος. Αλλά δεν θέλεις καθαρό, όμορφο κάρβουνο, σωστά;»

«Όχι!» απάντησε ξανά η Εμίλια, χωρίς δεύτερη σκέψη.

.@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn't leave him cookies: "I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side." 😂🎅🏻 pic.twitter.com/7zkPW8v1ds December 24, 2025

«Τι θα ήθελες;» τη ρώτησε ο πρόεδρος, με τις κούκλες Barbie να φιγουράρουν στην κορυφή της λίστας της. «Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα τις πάρεις», σχολίασε, προτού το κορίτσι συμπληρώσει πως θέλει επίσης ρούχα και καραμέλες.

«Λοιπόν, οι καραμέλες είναι καλές. Οι καραμέλες είναι καλές… φάε όσες θέλεις. Να είσαι υγιής, εντάξει;» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο «κακός Αϊ Βασίλης»

Λίγο νωρίτερα, στο ακουστικό είχαν βγει η 10χρονη Τζένιφερ και η 4χρονη αδελφή της Αναστασία από την Οκλαχόμα. Η συζήτηση δεν άργησε να πάρει πολιτική τροπή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκει ευκαιρία να προβάλλει το έργο της κυβέρνησής του.

«Παρακολουθούμε τον Άγιο Βασίλη σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι καλός. Ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν διεισδύει, ότι δεν μπαίνει στη χώρα μας ένας κακός Άγιος Βασίλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Άγιος Βασίλης σας αγαπά. Ο Άγιος Βασίλης αγαπά την Οκλαχόμα, όπως κι εγώ», πριν υποσχεθεί πως «ο Άγιος Βασίλης θα σας φέρει το πιο όμορφο κουκλόσπιτο που έχετε δει ποτέ».

Στην επικοινωνία με την 8χρονη Σαβάνα από τη Βόρεια Καρολίνα, η κουβέντα πήγε στα αγαπημένα μπισκότα του Αγίου Βασίλη.

«Θα θυμώσει αν δεν βρει μπισκότα;», ρώτησε το κορίτσι, με τον Τραμπ να απαντά: «Θα απογοητευτεί πολύ, γιατί έχει σοβαρή όρεξη».

Σε άλλη συνομιλία, ο πρόεδρος εντυπωσιάστηκε από την επιλογή δώρου ενός παιδιού και σχολίασε: «Πρέπει να είσαι άτομο με υψηλό IQ», όταν εκείνο του είπε ότι θέλει ένα Amazon Kindle.

Παράλληλα, ένα αγόρι από την Πενσιλβάνια δήλωσε με καμάρι ότι βοήθησε τον 45ο και 47ο πρόεδρο να κερδίσει τη δεύτερη θητεία του.

«Ψήφισα!» είπε το παιδί, με τον Τραμπ να απαντά: «Στοιχηματίζω ότι η μαμά σου ψήφισε σωστά».

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα με… πολιτικές αιχμές

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, στέλνοντας ευχές για τα Χριστούγεννα ακόμη και προς τους ριζοσπαστικούς αριστερούς. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί και σε οικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός και τα ποσοστά εγκληματικότητας.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα για όλους ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ χρηματιστηρίου και 401.000 δολάρια, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

