ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 18 Ιουνίου 2026. REUTERS/Stringer/

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Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων σημειώθηκε στο Στενό του Ορμούζ σύμφωνα με την ιστοσελίδα tradewindsnews.com που ειδικεύεται σε ειδήσεις γύρω από τη ναυτιλία. Όπως τονίζεται, ένας ναυτικός αγνοείται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ναυτικοί έδιναν μάχη με τις φλόγες το πρωί της Τρίτης στο φορτηγό πλοίο υπό σημαία Λιβερίας Minoan Pioneer της Siena Seas S.A. αφού βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο, ενώ το πλοίο έπλεε στην πλευρά του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν, στις 22:00 ώρα UTC της 3ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO, εμπορικό πλοίο εξέπεμψε μέσω του διαύλου 16 του VHF μήνυμα ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Από το πλήγμα φέρεται να επηρεάστηκε το μηχανοστάσιο, προκαλώντας ολικό μπλακ άουτ, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά στους χώρους ενδιαίτησης. Το πλήρωμα έδωσε μάχη για να περιορίσει τις φλόγες και ζήτησε άμεση συνδρομή από παραπλέοντα πλοία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αγνοείται ο Γ΄ μηχανικός. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η εθνικότητά του ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.