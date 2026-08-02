Νεκρός στην καμπίνα του επιβατηγού πλοίου Superferry, εντοπίστηκε 56χρονος ύπαρχος, την ώρα που το εν λόγω πλοίο βρισκόταν εν πλω.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του 56χρονου Υπάρχου του Ε/Γ-Ο/Γ «SUPERFERRY», ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα του, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του. Η ΠΕΝΕΝ ζητά να διερευνηθούν σε βάθος και με πλήρη διαφάνεια τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η υποστελέχωση, η εξουθένωση και η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των Ναυτεργατών οδηγούν συχνά σε ανείπωτες τραγωδίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών.