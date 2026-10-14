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Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου ανακοίνωσε την αναστολή όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των αδελφοτήτων για το υπόλοιπο ακαδημαϊκό έτος.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ανέθεσε στη γενική εισαγγελέα την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς η αρχική έρευνα δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις.

Το πανεπιστήμιο ξεκίνησε ανεξάρτητη αξιολόγηση των διαδικασιών του, ενώ φοιτητές και διδακτικό προσωπικό ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία για τους χειρισμούς της διοίκησης.

Έρευνα του 2025 κατέδειξε υψηλά ποσοστά μη συναινετικής σεξουαλικής επαφής μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητριών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην πανεπιστημιούπολη.

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Η καταγγελία πρώην φοιτήτριας του Cornell για ομαδικό βιασμό σε εκδήλωση της αδελφότητας Chi Phi τον Οκτώβριο του 2024 έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση. Στην αστική αγωγή της η γυναίκα, γνωστή ως Jane Doe, καταγγέλλει ότι επτά άνδρες τη νάρκωσαν και τη βίασαν. Οι εναγόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, οι οποίες παραμένουν υπό διερεύνηση. Η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση για την ασφάλεια των φοιτητών και την ευθύνη της διοίκησης.

Απαγόρευση κοινωνικών εκδηλώσεων

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Μάικλ Κότλικοφ, ανακοίνωσε την αναστολή των πάρτι και κοινωνικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των φοιτητικών αδελφοτήτων για το υπόλοιπο ακαδημαϊκό έτος. Παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή λειτουργίας αδελφοτήτων. Η απόφαση σηματοδοτεί αυστηρότερη αντιμετώπιση της κοινωνικής δραστηριότητας που συνδέεται με το λεγόμενο Greek life.

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Πολιτειακή έρευνα και ερωτήματα για το 2024

Η αρχική έρευνα δεν οδήγησε τότε σε ποινικές διώξεις. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανέθεσε στη γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς ρόλο ειδικής εισαγγελέως στην επανεξέταση της υπόθεσης. Μέχρι τη δημοσίευση των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είχαν ανακοινωθεί ποινικές κατηγορίες κατά των επτά ανδρών.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της διοίκησης

Το Cornell ανέθεσε στη Σάλι Γέιτς, πρώην αναπληρώτρια γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, ανεξάρτητη εξέταση των πανεπιστημιακών διαδικασιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανταπόκριση στις καταγγελίες, η αστυνομική συνεργασία, οι πειθαρχικοί μηχανισμοί και η λογοδοσία.

Κινητοποιήσεις και αμφισβήτηση της ηγεσίας

Φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν εκφράσει οργή για τον χειρισμό της υπόθεσης. Η καμπάνια «I am Jane Doe» έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη διεκδίκηση μεγαλύτερης διαφάνειας. Έχουν διατυπωθεί αιτήματα παραίτησης του προέδρου και πρόταση δυσπιστίας, χωρίς να τεκμηριώνεται στο παρόν στάδιο τελικό αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας.

Πολιτική αντιπαράθεση και δικαστικές κινήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια ζητώντας την απομάκρυνση της Λετίσια Τζέιμς από την έρευνα. Παράλληλα, συνήγορος ενός από τους εναγομένους επιδίωξε περιορισμούς στις δημόσιες δηλώσεις γύρω από την υπόθεση, επικαλούμενος τον κίνδυνο επηρεασμού μιας δίκαιης διαδικασίας. Δεν προκύπτει επιβεβαιωμένη δικαστική απόφαση επί αυτού του αιτήματος.

Τα στοιχεία για τη σεξουαλική βία

Σύμφωνα με στοιχεία πανεπιστημιακής έρευνας του 2025 που αναφέρθηκαν στον αμερικανικό Τύπο, περίπου 35% των προπτυχιακών φοιτητριών που συμμετείχαν δήλωσαν ότι είχαν βιώσει μη συναινετική σεξουαλική επαφή με βία ή σε συνθήκες αδυναμίας συναίνεσης κατά τη φοίτησή τους. Πρόκειται για αυτοαναφερόμενες εμπειρίες συμμετεχουσών, όχι για καταγεγραμμένες καταδίκες.

Το μεγαλύτερο ερώτημα

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο όσα καταγγέλλεται ότι συνέβησαν το 2024. Αφορά και το εάν οι πανεπιστημιακοί και δικαστικοί θεσμοί αντέδρασαν εγκαίρως, με ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Η νέα έρευνα και οι αποφάσεις της διοίκησης θα κριθούν από τα ευρήματα και από την πραγματική προστασία της φοιτητικής κοινότητας.

Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση

Al Jazeera, 13/10/2026: https://www.aljazeera.com/news/2026/10/13/cornell-suspends-fraternity-parties-after-alleged-campus-gang-rape-case

Δημοσιεύματα και ρεπορτάζ: Reuters, Associated Press, CNN, TIME, Cornell Daily Sun, CT Insider.