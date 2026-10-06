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Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τη διοίκηση και απαιτούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη σεξουαλική βία.

Το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή κρίση, καθώς η υπόθεση, που είχε αρχικά κλείσει χωρίς ποινική δίωξη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εισαγγελικών αρχών.

Παράλληλα, έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί στο κτίριο της διοίκησης, ενώ η κοινότητα ζητά αυστηρότερες πειθαρχικές κυρώσεις και την απόδοση ευθυνών για τους χειρισμούς των αρμοδίων.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η καταγγελία της Jane Doe για ομαδικό βιασμό δεν προκαλεί πλέον μόνο μια μεγάλη ποινική και πολιτική συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πυροδοτήσει ανοιχτή εξέγερση μέσα σε ένα από τα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου, με φοιτητές και καθηγητές να στρέφονται ευθέως εναντίον της διοίκησης και προσωπικά του προέδρου του Cornell, Michael Kotlikoff.

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Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν την πανεπιστημιούπολη στην Ιθάκα της Νέας Υόρκης. Το μήνυμά τους δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας: «Kotlikoff, resign!» – «Kotlikoff, παραιτήσου!»

Φοιτητές, καθηγητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας συγκεντρώθηκαν στην Ho Plaza και κατευθύνθηκαν προς το Day Hall, το κτίριο της διοίκησης, απαιτώντας λογοδοσία για τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε την καταγγελία της Jane Doe.

Ανάμεσα στα συνθήματα ξεχώρισε το «Prison Sentences, not Topic Sentences» – «Ποινές φυλάκισης, όχι θέματα για εκθέσεις».

Στο στόχαστρο ο πρόεδρος και ολόκληρη η διοίκηση

Η οργή δεν περιορίζεται στους πρώην φοιτητές που κατονομάζονται στην αγωγή. Οι διαδηλωτές στρέφονται πλέον κατά του ίδιου του μηχανισμού διοίκησης του Cornell.

Κατηγορούν τη διοίκηση ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους φοιτητές και ζητούν ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα, αλλαγές στο πειθαρχικό σύστημα, αυστηρότερες κυρώσεις και καλύτερη αντιμετώπιση των καταγγελιών σεξουαλικής βίας.

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Ζητούν ακόμη αποβολές όσων κριθούν υπεύθυνοι και, όπου είναι δυνατόν, ανάκληση πτυχίων για όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει.

Συνθήματα και ζημιές στο κτίριο της διοίκησης

Η οργή άφησε τα σημάδια της και στο Day Hall. Προκλήθηκαν ζημιές σε γυάλινες πόρτες και εμφανίστηκαν συνθήματα στους τοίχους κατά της διοίκησης και του τρόπου αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας.

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Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι ερευνά τους βανδαλισμούς, επισημαίνοντας ότι κατανοεί τα έντονα συναισθήματα της κοινότητας αλλά απορρίπτει τις καταστροφές.

Ο Kotlikoff πρόσωπο με πρόσωπο με την οργή

Ο Michael Kotlikoff βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις φοιτητών για τον τρόπο με τον οποίο το Cornell αντιμετωπίζει τις καταγγελίες σεξουαλικής βίας. Αναγνώρισε την οργή και υπερασπίστηκε τη λειτουργία του γραφείου Title IX, επισημαίνοντας ότι στις σοβαρότερες περιπτώσεις το πανεπιστήμιο μπορεί να επιβάλει αποβολή.

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Οι φοιτητές όμως επιμένουν στο βασικό ερώτημα: πώς μια τόσο σοβαρή υπόθεση έκλεισε αρχικά χωρίς ποινική δίωξη και γιατί χρειάστηκε να ξεσπάσει εθνικός σάλος δύο χρόνια αργότερα για να ανοίξει ξανά;

Τι συνέβη με τις περιβόητες «εκθέσεις»

Το Associated Press έχει διευκρινίσει ότι είναι παραπλανητικό να παρουσιάζεται η συγγραφή εργασιών ως η μοναδική ποινή που επιβλήθηκε για σεξουαλική επίθεση. Η εσωτερική διαδικασία του Cornell οδήγησε και σε αποβολές ή αναστολές φοίτησης.

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Σε ορισμένους επιβλήθηκαν επιπλέον «reflection papers», εργασίες αυτοκριτικής και προβληματισμού. Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι κανείς δεν τιμωρήθηκε μόνο με μία τέτοια εργασία επειδή κρίθηκε υπεύθυνος για σεξουαλική επίθεση.

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Η καταγγελία της Jane Doe

Η Jane Doe υποστηρίζει στην αγωγή της ότι τον Οκτώβριο του 2024, όταν ήταν 20 ετών, βρισκόταν στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi, όπου είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη και στη συνέχεια δέχθηκε σεξουαλικές πράξεις από πολλούς άνδρες ενώ, όπως καταγγέλλει, δεν ήταν σε θέση να συναινέσει.

Οι άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή έχουν αρνηθεί παρανομία ή μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα. Η υπόθεση βρίσκεται ξανά υπό ποινική διερεύνηση.

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Η υπόθεση ξανά στα χέρια των εισαγγελικών αρχών

Οι αποκαλύψεις για τον αρχικό χειρισμό της υπόθεσης προκάλεσαν την παρέμβαση της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Kathy Hochul. Η υπόθεση ανατέθηκε στη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας Letitia James για νέα εξέταση.

Έτσι, μια υπόθεση που είχε αρχικά κλείσει χωρίς ποινική δίωξη βρίσκεται δύο χρόνια αργότερα ξανά στο επίκεντρο των εισαγγελικών αρχών.

Απειλές και το #IamJaneDoe

Ο δικηγόρος της Jane Doe έχει δηλώσει ότι η νεαρή γυναίκα δέχθηκε απειλές και προσπάθειες αποκάλυψης της πραγματικής της ταυτότητας. Στα κοινωνικά δίκτυα αναπτύχθηκε το κίνημα #IamJaneDoe, με γυναίκες να δηλώνουν συμβολικά «Είμαι η Jane Doe» σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Από μια καταγγελία σε κρίση ολόκληρου του Cornell

Η υπόθεση έχει πλέον ξεπεράσει το ερώτημα του τι συνέβη εκείνη τη νύχτα στο σπίτι της Chi Phi. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν το πανεπιστήμιο, η πανεπιστημιακή αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές.

Και τώρα οι ίδιοι οι φοιτητές ζητούν να ερευνηθούν όχι μόνο όσα καταγγέλλει η Jane Doe αλλά και οι χειρισμοί εκείνων που είχαν την ευθύνη μέσα στο Cornell.

Η πίεση έχει φτάσει πλέον στην κορυφή. Και το σύνθημα που ακούγεται στην πανεπιστημιούπολη είναι ξεκάθαρο: «Kotlikoff, resign».