Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπόθεση καταγγελίας ομαδικού βιασμού φοιτήτριας από μέλη αδελφότητας του Cornell το 2024 μετατράπηκε σε μείζονα δικαστική και πολιτική κρίση.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανέλαβε την ποινική έρευνα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι κρίσιμα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δεν είχαν διαβιβαστεί αρχικά στην εισαγγελία.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Michael Kotlikoff, ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου και τη συνολική επανεξέταση του συστήματος των φοιτητικών αδελφοτήτων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Παράλληλα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικών αλλαγών σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και το ζήτημα της συναίνεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κατά των επτά εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία αρνούνται τις κατηγορίες.

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Νέα και ιδιαίτερα σημαντική τροπή παίρνει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση της πρώην φοιτήτριας του Cornell University, η οποία, με το ψευδώνυμο Jane Doe, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi τον Οκτώβριο του 2024.

Η υπόθεση δεν βρίσκεται πλέον μόνο στο επίπεδο μιας αγωγής κατά του Πανεπιστημίου και επτά πρώην φοιτητών. Έχει μετατραπεί σε μεγάλη δικαστική, πολιτική και πανεπιστημιακή κρίση στη Νέα Υόρκη.

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Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι ότι ο πρόεδρος του Cornell, Michael Kotlikoff, δηλώνει δημοσίως ότι το Πανεπιστήμιο «πρέπει να τα πάει καλύτερα», ανακοινώνοντας ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο και ουσιαστική επανεξέταση ολόκληρου του συστήματος των fraternities και sororities.

Η σημερινή παρέμβαση του προέδρου του Cornell

Το Reuters μεταδίδει ότι ο Kotlikoff προανήγγειλε «σοβαρή εξέταση» του ρόλου των φοιτητικών αδελφοτήτων στην πανεπιστημιακή ζωή. Αναγνωρίζει ότι οι οργανώσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν φιλία, αίσθηση κοινότητας και υποστήριξη στους φοιτητές, υπογραμμίζει όμως ότι η συμμετοχή σε μια ομάδα δεν μπορεί να μειώνει την προσωπική ευθύνη κανενός.

Το Cornell θα ζητήσει τη συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε διαδικασία επανεξέτασης της λεγόμενης «Greek life», με στόχο αυστηρότερη ατομική λογοδοσία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια.

Το Associated Press σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Cornell αναμένεται να ανακοινώσει ποια εξωτερική δικηγορική εταιρεία θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητη έρευνα για τους χειρισμούς του Πανεπιστημίου.

Η νέα αποκάλυψη του ABC News

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το ABC News, πριν αποφασίσει ότι δεν υπήρχε επαρκής βάση για άσκηση ποινικών διώξεων, η εισαγγελία της κομητείας Tompkins δεν εξέτασε πρόσθετο υλικό που είχε συγκεντρώσει η αστυνομία του Cornell, πέρα από περίληψη των δηλώσεων της νεαρής γυναίκας.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ερευνητής της αστυνομίας του Cornell είχε ενημερώσει την εισαγγελία ότι είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες συνεντεύξεις μετά την κατάθεση της Jane Doe. Μέχρι τότε είχαν εξεταστεί πληροφορίες, είχαν ανακριθεί μάρτυρες και είχαν γίνει επαφές με δικηγόρους των κατηγορουμένων.

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Η κρίσιμη φράση που δεν υπήρχε στην περίληψη

Σύμφωνα με το ABC News, η αρχική καταγραφή των αρχών ανέφερε ότι μία φοιτήτρια είχε καταγγείλει πως είχε βιαστεί από «8 έως 10 άνδρες» στο σπίτι της Chi Phi. Η συγκεκριμένη διατύπωση, κατά το δίκτυο, δεν περιλαμβανόταν στη συμπυκνωμένη εκδοχή του φακέλου που διαβιβάστηκε στην εισαγγελία.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των ερωτημάτων για το πώς χειρίστηκαν την υπόθεση τόσο η πανεπιστημιακή αστυνομία όσο και η τοπική εισαγγελία.

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Η Letitia James αναλαμβάνει πλέον την ποινική έρευνα

Η Attorney General της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Letitia James έχει οριστεί ειδική εισαγγελέας και η υπόθεση αποτελεί πλέον ενεργή ποινική έρευνα. Η νέα εισαγγελική ομάδα μπορεί να επανεξετάσει το σύνολο του υλικού, τις καταθέσεις, τις επικοινωνίες και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι αρχικές έρευνες.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul έχει επικρίνει τόσο τη διαβίβαση του υλικού όσο και τους εισαγγελικούς χειρισμούς, ενώ έχει δηλώσει ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να «μπει κάτω από το χαλί».

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Τι γράφουν Reuters, AP και τα αμερικανικά δίκτυα

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Το Reuters εστιάζει πλέον όχι μόνο στην ίδια την καταγγελία αλλά στην κρίση που προκαλεί στο Cornell και στο μέλλον των αδελφοτήτων. Το Associated Press καταγράφει τη δέσμευση Kotlikoff για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξάρτητο έλεγχο.

Το CBS News έχει παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό με βάση μηνύματα, καταθέσεις και έγγραφα της εσωτερικής έρευνας. Το CNN δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάληψη της έρευνας από τη Letitia James και στα ερωτήματα για το ποια στοιχεία είχαν πραγματικά φτάσει στον τοπικό εισαγγελέα. Το Fox News επίσης εστιάζει στη δήλωση Kotlikoff ότι το Cornell «must do better».

Το νομικό «παράθυρο» που μπορεί να αλλάξει τον νόμο

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Η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια του Cornell. Η Hochul έχει προαναγγείλει προσπάθεια αλλαγής της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση ανθρώπων που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει την πολιτική συζήτηση για το λεγόμενο «voluntary intoxication loophole» και το ζήτημα της δυνατότητας συναίνεσης.

Κινητοποίηση στο campus

Η ένταση στο Πανεπιστήμιο δεν υποχωρεί. Φοιτητικές οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί ζητώντας αλλαγές στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής βίας. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί στα κοινωνικά δίκτυα κύμα συμπαράστασης με το hashtag #IamJaneDoe.

Καμία ποινική κατηγορία μέχρι σήμερα

Παρά τη νέα δυναμική της υπόθεσης, μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των επτά ανδρών που κατονομάζονται στην αγωγή. Οι άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ενώ άλλοι αρνούνται ότι είχαν σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα.

Το Cornell έχει δηλώσει ότι η δική του εσωτερική έρευνα περιέλαβε δεκάδες συνεντεύξεις και πολυήμερες ακροάσεις. Οι νέες έρευνες, ωστόσο, επικεντρώνονται πλέον και στο αν όλοι οι αρχικοί χειρισμοί έγιναν με τον τρόπο που έπρεπε.

Η υπόθεση μπαίνει σε νέα φάση

Το κέντρο βάρους μεταφέρεται τώρα στη Letitia James. Η ειδική εισαγγελέας καλείται να εξετάσει τι συνέβη τη νύχτα του Οκτωβρίου του 2024, ποια στοιχεία συγκέντρωσε η πανεπιστημιακή αστυνομία, ποια από αυτά έφτασαν στην τοπική εισαγγελία, ποια δεν έφτασαν και γιατί.

Ταυτόχρονα, δεύτερη έρευνα θα εξετάσει το ίδιο το Cornell και τους δικούς του χειρισμούς. Δύο χρόνια μετά την καταγγελλόμενη επίθεση, η υπόθεση που είχε κλείσει χωρίς ποινικές διώξεις επιστρέφει ως ενεργή ποινική έρευνα υπό ειδική εισαγγελέα, ως ανεξάρτητη έρευνα για το Πανεπιστήμιο και ως αφορμή για πιθανή αλλαγή της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Πηγές

• Reuters – Cornell president vows ‘serious look’ at fraternities, sororities

• Associated Press – Cornell president calls alleged gang rape ‘deeply disturbing’

• ABC News – Tompkins County DA’s office declined to review additional material

• CBS News – Jane Doe Cornell University rape allegations