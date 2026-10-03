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Η καταγγελία ανέδειξε κενά στη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές και το πανεπιστήμιο, προκαλώντας έντονη κριτική για τον τρόπο διεξαγωγής της αρχικής έρευνας.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανέλαβε ειδική εισαγγελέας μετά την απώλεια εμπιστοσύνης της πολιτειακής ηγεσίας προς τον τοπικό εισαγγελέα.

Παρά τις κυρώσεις που επέβαλε το πανεπιστήμιο σε ορισμένους εμπλεκόμενους φοιτητές, οι φερόμενοι ως δράστες αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές.

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Μια αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο μήνα πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Cornell, καταγγέλλοντας ότι υπέστη ομαδικό βιασμό σε φοιτητική εστία αδελφότητας το 2024, έφερε ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση και οδήγησε στην επανέναρξη της έρευνας. Παράλληλα, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις σεξουαλικές επιθέσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια και τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θεσμοί, οι αστυνομικές αρχές και οι εισαγγελικές υπηρεσίες διαχειρίζονται τέτοιες καταγγελίες.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την κατάθεση της αγωγής, η οποία εκτείνεται σε 101 σελίδες και υπογράφεται από μια γυναίκα που αναφέρεται ως Jane Doe, το Πανεπιστήμιο Cornell, η αστυνομική του υπηρεσία και ο εισαγγελέας της κομητείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονη κριτική, σύμφωνα με το CNN.

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Η υπόθεση έθεσε στο επίκεντρο σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά η καταγγελία, σε μια κατά τα άλλα ήσυχη πανεπιστημιακή κοινότητα και στη μικρή πόλη της βόρειας Νέας Υόρκης που περιβάλλει το campus.

Νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή της αρχικής έρευνας, αλλά και για το ποια ακριβώς στοιχεία διαβιβάστηκαν στην αστυνομία του Cornell και στον εισαγγελέα της κομητείας. Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι, πριν αποφασίσει να μην ασκήσει ποινική δίωξη, είχε στη διάθεσή του μόνο μηνύματα στο Snapchat από τη συγκεκριμένη νύχτα και μια εξα一σέλιδη έκθεση της έρευνας.

Την υπόθεση ανέλαβε ως ειδική εισαγγελέας η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Ο διορισμός της έγινε μετά τη δήλωση της κυβερνήτριας της πολιτείας, Κάθι Χότσουλ, ότι «έχασε την εμπιστοσύνη της» στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας να επιβλέψει την έρευνα.

Ακολουθεί το χρονολόγιο των βασικών γεγονότων που περιγράφονται στην αγωγή και την έρευνα:



Μακριά από το σπίτι

Αύγουστος 2022

Η Doe έφτασε στο Cornell -περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της- ως 18χρονη πρωτοετής φοιτήτρια, έχοντας «τις ίδιες ελπίδες, προσδοκίες και ανησυχίες με άλλους αποφοίτους λυκείου που ξεκινούν κάτι που μοιάζει τόσο καθοριστικό στη ζωή τους», σύμφωνα με την αστική αγωγή που κατέθεσε στις 16 Σεπτεμβρίου.

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Το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς εντάχθηκε στο παράρτημα Alpha Beta της αδελφότητας Delta Delta Delta. Σύμφωνα με την αγωγή, την προσέλκυσαν οι «υποσχέσεις για αδελφικότητα και φιλίες ζωής», καθώς και η έτοιμη κοινωνική κοινότητα που προσέφερε σε μια φοιτήτρια που βρισκόταν μακριά από το σπίτι της.

Θα έμενε στο σπίτι της αδελφότητας μέσα στην πανεπιστημιούπολη, όπου, όπως αναφέρεται στην αγωγή, το πανεπιστήμιο χαρακτήριζε τη συμμετοχή στις φοιτητικές αδελφότητες ως «ζωτικής σημασίας» μέρος της φοιτητικής ζωής.

Η νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024

Πριν από τις 20:30: Πριν πάει σε εκδήλωση της Tri-Delta σε μπαρ της Ιθάκα, η τότε 20χρονη Doe κατανάλωσε βότκα στο σπίτι της αδελφότητας «μέχρι να μεθύσει», σύμφωνα με την αγωγή.

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Περίπου στις 20:30: Πήρε Uber για το μπαρ, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη του σπιτιού της αδελφότητας.

Περίπου στις 21:00: Ο πορτιέρης του μπαρ σημείωσε ένα «Χ» στα χέρια της, υποδεικνύοντας ότι ήταν κάτω των 21 ετών, όμως, σύμφωνα με την αγωγή, της σέρβιραν τουλάχιστον ένα ποτό μέσα στο κατάστημα.

Περίπου στις 22:00: Η Doe και άλλα μέλη της αδελφότητας περπάτησαν μέχρι ένα κοντινό μπαρ, όπου της έδωσαν ένα βραχιολάκι που έδειχνε ότι ήταν κάτω των 21 ετών.

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Περίπου στις 23:00: Η Doe έφυγε μόνη από το δεύτερο μπαρ και κατευθύνθηκε με τα πόδια προς την εστία της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi, προκειμένου να συναντήσει έναν φίλο της, έναν από τους άνδρες που αργότερα κατονομάστηκαν ως εναγόμενοι.

«Όταν η Ενάγουσα έφτασε στο σπίτι της αδελφότητας του XI CHAPTER, ήταν εμφανώς μεθυσμένη, καθώς είχε καταναλώσει περίπου δέκα τυπικά ποτά μέσα στις προηγούμενες τρεις ώρες» αναφέρεται στην αγωγή. Σύμφωνα με την αγωγή, μέσα στο σπίτι ο φίλος της έδωσε μια μπίρα και οι δυο τους χόρεψαν. Στη συνέχεια, εκείνος πρότεινε να κάνουν τρίο και την οδήγησε σε άλλο δωμάτιο.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο φίλος της και ένα ακόμη μέλος της αδελφότητας φέρεται να πίεσαν την Doe να εισπνεύσει από τη μύτη μια ουσία που της παρουσίασαν ως κεταμίνη και της έδωσαν περισσότερο αλκοόλ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, οι δύο άνδρες φέρεται να την κακοποίησαν σεξουαλικά ενώ εκείνη, όπως αναφέρει, «ήταν ανίκανη να συναινέσει». Η αγωγή αναφέρει ότι ένας από τους άνδρες την χτύπησε στους γλουτούς, προκαλώντας της μώλωπες.

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Σε εξασέλιδη δήλωση που υπέγραψε η Doe προς την αστυνομία του Cornell, ανέφερε ότι ήταν «σχετικά εντάξει» με ορισμένες πτυχές της αρχικής επαφής εκείνο το βράδυ, αλλά δεν είχε συναινέσει σε άλλες σεξουαλικές πράξεις που ακολούθησαν στο σπίτι της αδελφότητας. «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω καμία απόφαση λόγω του πόσο μεθυσμένη ήμουν» ανέφερε στη δήλωσή της.

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Η Doe είπε ότι κάποια στιγμή αισθανόταν πως το επίπεδο μέθης της ήταν περίπου «8 στα 10», προσθέτοντας ότι ήταν «πιο μεθυσμένη από ποτέ στη ζωή της». Κάποια στιγμή μετά την αρχική σεξουαλική επαφή, σύμφωνα με την αγωγή, ένας τρίτος άνδρας, μέλος της αδελφότητας, μπήκε στο δωμάτιο και άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Οκτωβρίου 2024

Περίπου στις 01:42: Ένας από τους άνδρες φέρεται να έγραψε στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, με τίτλο «Chi Phi Actives», ότι υπήρχε «δωρεάν μ***» στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με την αγωγή, το μήνυμα είχε σκοπό να ενθαρρύνει και άλλα μέλη να συμμετάσχουν. Στην αγωγή περιλαμβάνεται φωτογραφία τμήματος της συνομιλίας.

Σε επιπλέον μηνύματα στο Snapchat που εξασφάλισε το CNN, η Doe εμφανίζεται σε φωτογραφία μέσα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού της αδελφότητας.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, πολλά ακόμη μέλη της αδελφότητας μπήκαν στο δωμάτιο, όπου φέρεται να πίεσαν την Doe να πάρει περισσότερη κεταμίνη και να την υπέβαλαν σε σεξουαλική επίθεση που διήρκεσε αρκετές ώρες.

«Ενώ η Ενάγουσα ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα στο κρεβάτι, οι Εναγόμενοι… άρχισαν να ρίχνουν γραμμές κεταμίνης σε όλο το σώμα της και να τις εισπνέουν» αναφέρει η Doe στην αγωγή.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αγωγή, δύο από τους φερόμενους ως δράστες μετέφεραν την Doe σε άλλο δωμάτιο, όπου της έδωσαν εντολή να εισπνεύσει περισσότερη κεταμίνη και «ξεκίνησαν νέα επίθεση».

Περίπου στις 05:45: Η επίθεση τελείωσε και η Doe «έχασε τις αισθήσεις της», σύμφωνα με την αγωγή.

Αργότερα το ίδιο πρωί: Η Doe ξύπνησε στο σπίτι της αδελφότητας και επέστρεψε στο σπίτι της δικής της αδελφότητας, σύμφωνα με την αγωγή.

Μόλις επέστρεψε, παρατήρησε μώλωπες στο σώμα της και, σύμφωνα με την αγωγή, πήρε προληπτικά φάρμακα για ουρολοίμωξη.

Αργότερα, οι συγκάτοικοί της είπαν στους ερευνητές του πανεπιστημίου που ασχολούνταν με την υπόθεση βάσει του Title IX ότι, όταν η Doe επέστρεψε στο σπίτι, τους είπε πως είχε πάρει κεταμίνη και είχε κάνει σεξ με πολλούς άνδρες, σύμφωνα με αρχεία που εξασφάλισαν οι New York Times.

Μία από τις συγκάτοικους είπε στους ερευνητές ότι η Jane Doe δεν χρησιμοποίησε ακόμη τη λέξη «βιασμός» ή «σεξουαλική επίθεση», σύμφωνα με τους Times.

Μία άλλη συγκάτοικος δήλωσε ότι η Doe φαινόταν να βρίσκεται «σε κατάσταση σοκ» και «να μην αντιλαμβάνεται πραγματικά τη σοβαρότητα όσων έλεγε», ανέφεραν οι Times.

Καθώς περνούσε η ημέρα, η Doe αντιλήφθηκε ότι η φερόμενη επίθεση «γινόταν γνωστή σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη», σύμφωνα με την αγωγή.

«Ήταν ξεκάθαρο από αρκετούς φίλους μου ότι τα μέλη της Chi Phi καυχιούνταν ότι είχαν κάνει “eightsome” μαζί μου», ανέφερε στην αστυνομία του πανεπιστημίου στη δήλωσή της.

«Ήταν πλέον προφανές ότι όλοι γνώριζαν πως εγώ ήμουν το άτομο στο οποίο είχε συμβεί αυτό».

Η έκθεση και η αντίδραση του πανεπιστημίου

8 Νοεμβρίου 2024: Η Doe κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell. Την ίδια ημέρα, το παράρτημα Xi της Chi Phi τέθηκε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας για φερόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας των φοιτητών, σύμφωνα με την αγωγή.

Σύμφωνα με το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο WCBS και τους New York Times, οι οποίοι απέκτησαν το απομαγνητοφωνημένο κείμενο στο πλαίσιο των φακέλων της έρευνας βάσει του Title IX, η Doe είπε ρητά στην αστυνομία ότι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση. Περιέγραψε επίσης ότι είχε δεχθεί ψυχολογική πίεση για να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις και ότι είχε δεχθεί σωματική βία.

«Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι με βίασαν», δήλωσε η Doe, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής της στην αστυνομία του Cornell, την οποία εξασφάλισε το WCBS. Το CNN δεν έχει δει την απομαγνητοφώνηση και έχει ζητήσει αντίγραφό της από το Cornell, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Η Doe είπε επίσης στην αστυνομία ότι «είχε αρχίσει να αισθάνεται εξαιρετικά άβολα με την τροπή που έπαιρνε η βραδιά» και σκέφτηκε: «αν λιποθυμούσα και οι άνδρες έκαναν σεξ μαζί μου, τότε θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για βιασμό», σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση.

Η Doe ανέφερε ότι θυμόταν να έχει καταναλώσει «μεγάλη ποσότητα» κεταμίνης, να έχει καπνίσει μαριχουάνα και να έχουν χύσει πάνω στο σώμα της «διάφορα πράγματα». Αρχικά, είπε ότι είχε συμφωνήσει να καταναλώσουν ουσίες από το σώμα της, ενώ ένιωθε «εξαιρετικά κουρασμένη», αλλά «δεν μπορούσε να καταλάβει τι της έριχναν», σύμφωνα με το WCBS, που επικαλείται την απομαγνητοφώνηση.

15 Νοεμβρίου 2024: Η Doe υπέγραψε μια εξασέλιδη έγγραφη δήλωση που συντάχθηκε από την αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell με βάση τη συνέντευξή της.

Η δήλωση δεν περιλαμβάνει την άμεση καταγγελία για βιασμό που υπάρχει στην απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, αναφέρει όμως ότι η Doe ήταν «σχεδόν ανήμπορη» και «τρομοκρατημένη» καθώς όλο και περισσότεροι άνδρες έμπαιναν στο δωμάτιο.

Περιέγραψε επίσης ότι είχε δεχθεί σωματική βία.

«Ένιωθα ότι, λόγω της μέθης μου, θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί πόσο μεθυσμένη ήμουν, από τον τρόπο που μιλούσα», αναφέρει η δήλωση.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Van Houten, δήλωσε μετά την κατάθεση της αγωγής ότι αυτή ήταν η μοναδική αρχικά έκθεση που του παραδόθηκε από την αστυνομία. Όπως είπε, βασίστηκε στη συγκεκριμένη δήλωση για να αποφασίσει να μην ασκήσει ποινικές διώξεις.

Σε ανακοίνωσή του τον περασμένο μήνα, ανέφερε ότι η δήλωση «δεν ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί στη θέλησή της ναρκωτική ουσία ή ότι είχε υποστεί ομαδικό βιασμό».

«Πολλοί εισαγγελείς και ερευνητές εγκλημάτων εξέτασαν τη δήλωση της Jane Doe και ορθώς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά, όπως περιγράφονταν στη δήλωση, δεν συνιστούσαν έγκλημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Cornell είχε δηλώσει αρχικά ότι είχε παραδώσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία της έρευνας. Αργότερα, ωστόσο, τροποποίησε τη δημόσια ενημέρωσή του, διευκρινίζοντας ότι είχε κοινοποιήσει στον εισαγγελέα την ένορκη δήλωση της Doe και το στιγμιότυπο οθόνης από το Snapchat.

Το πανεπιστήμιο δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις του CNN σχετικά με το γιατί η πλήρης απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης της Jane Doe στην αστυνομία -η οποία περιλάμβανε τη ρητή καταγγελία της για βιασμό- δεν συμπεριλήφθηκε στη δήλωση που συνέταξε η αστυνομία για τον εισαγγελέα.

26 Νοεμβρίου 2024: Περισσότερο από έναν μήνα μετά την καταγγελλόμενη επίθεση, το Cornell εξέδωσε ανακοίνωση αναγνωρίζοντας «σοβαρές και βαθιά ανησυχητικές καταγγελίες για κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και σεξουαλική βία» στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι «εξετάζει όλες τις πληροφορίες που έχουν καταγγελθεί» και ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβάλει προσωρινή αναστολή σε αρκετούς φοιτητές.

14 Ιανουαρίου 2025: Το πανεπιστήμιο ξεκίνησε επίσημη έρευνα βάσει του Title IX, του ομοσπονδιακού νόμου που υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης, ως απάντηση στην καταγγελία της Doe.

2–29 Μαΐου 2025: Το γραφείο Title IX πραγματοποίησε πολυάριθμες ακροάσεις -τουλάχιστον 12- και διεξήγαγε περισσότερες από 50 συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων με έξι από τους επτά άνδρες, σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το CNN και αφορά τα ευρήματα της επιτροπής.

Το Cornell έχει δηλώσει ότι η διαδικασία οδήγησε στην επιβολή μιας σειράς κυρώσεων, μεταξύ των οποίων αναστολές και αποβολές, ενώ το παράρτημα της Chi Phi έκλεισε και εξακολουθεί να απαγορεύεται να λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τέσσερα μέλη της φοιτητικής αδελφότητας παραδέχθηκαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή με την Doe, υποστηρίζοντας όμως ότι ήταν συναινετική, σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνήσεις εμπιστευτικών ερευνητικών φακέλων που εξασφάλισαν οι New York Times.

Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν σε σεξουαλικές επαφές, σύμφωνα με τους Times. Όλοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και η πλειονότητά τους δήλωσε ότι η Doe δεν φαινόταν μεθυσμένη.

Οι περιγραφές των ανδρών διέφεραν μεταξύ τους, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αντικρουόμενες και δεν συμφωνούσαν με όσα είχε καταθέσει η Doe στην αστυνομία, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.

Ένας από τους άνδρες δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος «θύμα σεξουαλικής κακοποίησης», επειδή η Doe του έκανε στοματικό σεξ ενώ εκείνος ήταν «πολύ ανήμπορος» για να συναινέσει, ανέφεραν οι Times.

Οι δικηγόροι τριών από τους άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή της Doe έχουν έκτοτε εκδώσει δηλώσεις με τις οποίες αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Το CNN δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τους άλλους τέσσερις άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή για να ζητήσει σχόλιο. Δεν είναι σαφές αν εκπροσωπούνται από δικηγόρους.

4 Νοεμβρίου 2025: Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την καταγγελλόμενη επίθεση, το Cornell δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2025 για τις σεξουαλικές επιθέσεις στην πανεπιστημιούπολη, επισημαίνοντας αυξημένη συχνότητα περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης.

Η κατάθεση της αγωγής και η επανέναρξη της υπόθεσης

16 Σεπτεμβρίου: Η Doe κατέθεσε την αγωγή της σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

18 Σεπτεμβρίου: Η Cornell Daily Sun αποκάλυψε την υπόθεση, η οποία σύντομα απέκτησε εθνική δημοσιότητα.

Ο δικηγόρος της Doe δήλωσε ότι μόνο δύο από τους άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο, ενώ στους υπόλοιπους πέντε επιβλήθηκαν ηπιότερες ποινές, μεταξύ των οποίων αναστολές, συμμετοχή σε εργαστήρια ή γραπτές εργασίες.



Η απόφαση αυτή, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο αντιδράσεις και ασκήθηκε έντονη κριτική στους καθηγητές που θεώρησαν κατάλληλη τιμωρία για την πράξη της σεξουαλικής κακοποίησης που διέπραξαν οι φοιτητές, το να γράψουν έκθεση για τις πράξεις τους.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τους επτά άμεσα εμπλεκόμενους φοιτητές συνένοχοι είναι και όσοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα μέσω της ομαδικής στο Snapchat, ωστόσο καμία τιμωρία και καμία συνέπεια δεν επιβλήθηκε σε κανέναν από αυτούς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

21 Σεπτεμβρίου: Το Cornell εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωσή του σχετικά με την αγωγή, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τις πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας.

28 Σεπτεμβρίου: Ο εισαγγελέας Van Houten ανακοίνωσε ότι το γραφείο του επανεκκινεί την υπόθεση και θα ζητήσει την εξέτασή της από σώμα ενόρκων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων.

«Η απόφαση που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2024, ότι τα στοιχεία δεν δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικών διώξεων, ήταν νομικά ορθή», δήλωσε ο Van Houten σε ανακοίνωση που παρείχε στο CNN.

«Ταυτόχρονα, αναγνωρίζω την πραγματικότητα ότι μπορεί να χρειαστούν χρόνια θεραπείας και αποκατάστασης ώστε τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων να επεξεργαστούν πλήρως και να κατανοήσουν τι τους συνέβη», πρόσθεσε.

Την ίδια ημέρα, το Cornell εξέδωσε δεύτερη ανακοίνωση, καλωσορίζοντας την απόφαση του εισαγγελέα να επανεξετάσει την υπόθεση και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι επέβαλε επιεικείς ποινές.

Η επιτροπή του Title IX «επέβαλε μια σειρά κυρώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονταν αποβολές και αναστολές», ανέφερε το πανεπιστήμιο, προσθέτοντας ότι «κανένα από τα άτομα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις δεν είχε ως μοναδική συνέπεια να του ζητηθεί να γράψει έκθεση».

Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το πανεπιστήμιο «δεν επέβαλε ουσιαστικές ποινές», πρόσθεσε, «είναι ψευδής».

29 Σεπτεμβρίου: Το γραφείο της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Letitia James, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την αντίδραση του Cornell στις καταγγελίες.

Η κυβερνήτης Kathy Hochul χαρακτήρισε τις καταγγελίες «φρικιαστικές» και ζήτησε ανεξάρτητη εξωτερική επανεξέταση της υπόθεσης.

1 Οκτωβρίου: Η Hochul ανακοίνωσε ότι διορίζει τη James ειδική εισαγγελέα, επειδή, όπως δήλωσε, «έχασε την εμπιστοσύνη της» στην ικανότητα του Van Houten να διεξαγάγει την έρευνα.

Η James θα έχει την εξουσία να διερευνήσει το περιστατικό και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να ασκήσει διώξεις για τυχόν αδικήματα και να παρουσιάσει τα στοιχεία σε σώμα ενόρκων.

«Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης αξίζει να γνωρίζει ότι κάθε στοιχείο θα εξεταστεί και ότι θα επιδιωχθεί η δικαιοσύνη».

Το Cornell δήλωσε στο CNN ότι στηρίζει την απόφαση της κυβερνήτη.

2 Οκτωβρίου: Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Hochul δήλωσε: «Θέλω την αλήθεια. Νομίζω ότι κάθε γονιός σε αυτή την πολιτεία, κάθε Νεοϋορκέζος, θέλει την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση».

Η κυβερνήτης πρόσθεσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη James «ότι θα κάνει το σωστό».