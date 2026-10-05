Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπόθεση της καταγγέλλουσας Jane Doe, η οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη βιασμό από μέλη αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο Cornell το 2024, έχει λάβει διαστάσεις εθνικού ζητήματος.

Η γυναίκα δέχεται απειλές με σκοπό την απόσυρση της αγωγής της, ενώ το κίνημα «I Am Jane Doe» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει μαζική συμπαράσταση στο πρόσωπό της.

Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις τοπικές αρχές, καθώς η Εισαγγελία φέρεται να μην εξέτασε το σύνολο του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης διόρισε ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής εξέτασης για τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού.

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Η πολύκροτη υπόθεση του Cornell University, που έχει προκαλέσει πολιτική και κοινωνική θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνει πλέον ακόμη πιο ανησυχητική τροπή.

Η γυναίκα που εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα με το ψευδώνυμο Jane Doe και καταγγέλλει ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε από φοιτητές, μέλη της αδελφότητας Chi Phi, το 2024, έχει δεχθεί πολλαπλές απειλές προκειμένου να αποσύρει την αγωγή της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Thomas Giuffra.

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Την ίδια ώρα, ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης εξαπλώνεται στα αμερικανικά κοινωνικά δίκτυα με το σύνθημα «I Am Jane Doe». Reuters, Associated Press, CNN, NBC, CBS και ABC έχουν πλέον την υπόθεση ψηλά στην ειδησεογραφία τους.

«Θα σε κάνουμε να σωπάσεις»

Ο Thomas Giuffra αποκάλυψε στο CNN ότι η εντολέας του έχει δεχθεί επανειλημμένα απειλές. Όπως είπε στην εκπομπή «State of the Union», υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να εντοπίσουν την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας και να την πιέσουν να εγκαταλείψει τη δικαστική της μάχη.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δικηγόρο, τουλάχιστον άλλες τρεις γυναίκες έχουν λανθασμένα ταυτοποιηθεί ως Jane Doe και έχουν επίσης δεχθεί απειλές. Ο ίδιος ο Giuffra αποκάλυψε ότι δέχθηκε απειλή το πρωί της Κυριακής.

Το Reuters μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι απειλές έχουν στόχο να εξαναγκάσουν τη γυναίκα να αποσύρει την αστική αγωγή της.

Χιλιάδες γυναίκες απαντούν: «I Am Jane Doe»

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Η απάντηση στο Διαδίκτυο ήταν εντυπωσιακή. Τα διεθνή πρακτορεία καταγράφουν ένα συνεχώς διογκούμενο κύμα γυναικών, αλλά και ανδρών, που ανεβάζουν φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις δηλώνοντας: «I Am Jane Doe» – «Εγώ είμαι η Jane Doe».

Πολλές γυναίκες συνοδεύουν τις αναρτήσεις τους με προσωπικές μαρτυρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή επίθεσης. Η κινητοποίηση έχει και μία δεύτερη διάσταση: οι συμμετέχοντες επιχειρούν να δημιουργήσουν έναν τεράστιο ψηφιακό «θόρυβο» γύρω από το όνομα Jane Doe, ώστε να δυσκολέψουν την προσπάθεια εντοπισμού της πραγματικής καταγγέλλουσας.

Επιχείρησαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της

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Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή όταν ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος και σχολιαστής Michael Tracey δημοσίευσε όνομα που υποστήριξε ότι ανήκει στην Jane Doe. Το Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι το όνομα ήταν πράγματι της καταγγέλλουσας.

Ο Tracey διέγραψε στη συνέχεια την ανάρτηση και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει απειλές ή παρενόχληση εις βάρος της γυναίκας. Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση υπέρ της προστασίας της ταυτότητάς της.

CNN: Σοβαρά ερωτήματα για στοιχεία που δεν ερευνήθηκαν

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Ακόμη πιο σοβαρά είναι όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη του Giuffra στο CNN. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η αρχική έρευνα δεν εξασφάλισε εγκαίρως τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων και ότι ενδεχομένως υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από εκείνη τη νύχτα.

Πρόκειται για ισχυρισμό του δικηγόρου και όχι για επιβεβαιωμένο γεγονός. Ο Giuffra έφτασε μάλιστα να υποστηρίξει ότι ίσως δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη εάν οι επτά άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή ήταν οι μόνοι που συμμετείχαν στα καταγγελλόμενα γεγονότα.

ABC: Η Εισαγγελία δεν εξέτασε όλο το διαθέσιμο υλικό

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Το ABC News ανέδειξε μία ακόμη κρίσιμη πτυχή. Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το δίκτυο, πριν αποφασίσει να μην ασκήσει ποινικές διώξεις στην αρχική έρευνα, η Εισαγγελία της κομητείας Tompkins δεν εξέτασε πρόσθετο υλικό που είχε συγκεντρώσει η αστυνομία του Cornell, πέρα από μία περίληψη έξι σελίδων των δηλώσεων της γυναίκας.

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Το στοιχείο αυτό εντείνει τα ερωτήματα για το πώς διερευνήθηκε αρχικά η υπόθεση.

CBS: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα»

Το CBS News έχει φέρει στο φως ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης. Σε απομαγνητοφωνημένη κατάθεση της Jane Doe προς την αστυνομία του πανεπιστημίου εμφανίζεται να δηλώνει ότι μπορούσε να πει «με 100% βεβαιότητα» ότι είχε βιαστεί.

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Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη αναφορά δεν περιλαμβανόταν στην εξασελίδη περίληψη που έφθασε αρχικά στην τοπική Εισαγγελία. Το ερώτημα για το τι ακριβώς διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της υπόθεσης.

Το Snapchat που βρίσκεται στο μικροσκόπιο

CBS και άλλα αμερικανικά μέσα έχουν επίσης δημοσιεύσει στοιχεία από συνομιλίες στο Snapchat μεταξύ μελών της αδελφότητας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φωτογραφία της Jane Doe κοινοποιήθηκε σε ομαδική συνομιλία δεκάδων μελών της Chi Phi τη νύχτα του καταγγελλόμενου περιστατικού, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί και ιδιαίτερα χυδαία μηνύματα σχετικά με τη σεξουαλική της διαθεσιμότητα.

Το υλικό αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση.

Ο πρόεδρος του Cornell: «Πρέπει να τα πάμε καλύτερα»

Η πίεση προς το Cornell αυξάνεται καθημερινά. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Michael Kotlikoff ανακοίνωσε ότι θα γίνει ανεξάρτητη εξωτερική εξέταση του τρόπου με τον οποίο το Cornell χειρίστηκε την υπόθεση του 2024.

Παράλληλα προανήγγειλε σοβαρή επανεξέταση του ρόλου των φοιτητικών αδελφοτήτων και sororities στη ζωή του πανεπιστημίου. Το Cornell έχει αναφέρει ότι η εσωτερική του έρευνα είχε ως αποτέλεσμα αποβολές, αναστολές φοίτησης και άλλες κυρώσεις, ενώ η Chi Phi έχει αποκλειστεί από το campus.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει την έρευνα

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει σε διαφορετικό επίπεδο. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul όρισε τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας Letitia James ως ειδική εισαγγελέα, μετά τη δημόσια αμφισβήτηση του προηγούμενου χειρισμού της υπόθεσης από τις τοπικές αρχές.

Το γραφείο της James έχει ήδη πραγματοποιήσει αρχική επικοινωνία με τον δικηγόρο της Jane Doe, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στο CNN.

Η υπόθεση ξεπερνά πλέον τα όρια του Cornell

Αυτό που άρχισε ως μία καταγγελία για όσα φέρονται να συνέβησαν μέσα σε ένα σπίτι φοιτητικής αδελφότητας εξελίσσεται σε εθνική συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σεξουαλική βία στα πανεπιστήμια, τις αδελφότητες, την αστυνομική και εισαγγελική διερεύνηση αλλά και την προστασία των θυμάτων στην εποχή των social media.

Και το «I Am Jane Doe» αποκτά πλέον μία σημασία πολύ μεγαλύτερη από ένα hashtag. Για χιλιάδες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μετατραπεί σε δήλωση συμπαράστασης αλλά και σε μήνυμα ότι μια γυναίκα που καταγγέλλει σεξουαλική βία δεν πρέπει να βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν δεύτερο κύκλο φόβου, απειλών και διαδικτυακής διαπόμπευσης.

Πηγές

Reuters – Woman at center of Cornell rape allegations targeted with threats, lawyer says

Associated Press – Jane Doe solidarity posts flood social media after Cornell rape lawsuit

ABC News – Tompkins County DA’s office declined to review additional material

CBS News – Picture of Jane Doe shared in Snapchat group on night of alleged Cornell rape