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Η ίδια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του Μουσείου Μαρία Κάλλας στην Αθήνα, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκέντρωση κειμηλίων και την εξασφάλιση χορηγιών.

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με την τέχνη, η Σκουρλή υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», αναπτύσσοντας έντονη φιλανθρωπική δράση για τη στήριξη παιδιών με καρκίνο και ευάλωτων οικογενειών.

Η επαγγελματική της πορεία περιλάμβανε πολυετή δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από την επιμονή της στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης.

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Έφυγε από τη ζωή η Λιάνα Σκουρλή, μία γυναίκα που συνέδεσε την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή της με την τέχνη, τον πολιτισμό, τη φιλανθρωπία και, πάνω απ’ όλα, με τη διατήρηση της μνήμης της Μαρίας Κάλλας.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026. Η πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας υπήρξε μία από τις προσωπικότητες πίσω από την προσπάθεια δημιουργίας του μουσείου που είναι αφιερωμένο στη μεγάλη Ελληνίδα υψίφωνο.

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Ωστόσο, η ζωή της δεν περιοριζόταν στη σχέση της με τη Μαρία Κάλλας. Ήταν ιστορικός τέχνης και εικαστική σύμβουλος, με διεθνείς εμπειρίες και κοινωνική δραστηριότητα, ενώ είχε συμμετάσχει στην ίδρυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Η συνάντηση με τη Μαρία Κάλλας που δεν ξέχασε ποτέ

Σε συνέντευξή της στο Kalithea Press, τον Ιούνιο του 2020, είχε αφηγηθεί ότι συνάντησε τη μεγάλη ντίβα όταν ήταν 24 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δεξίωση της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, μετά από συναυλία της Κάλλας στο Kennedy Center.

Η νεαρή τότε Λιάνα πλησίασε την υψίφωνο και της αποκάλυψε ότι η πρώτη της εμπειρία από τον κόσμο της όπερας ήταν όταν, παιδί ακόμη, την είχε ακούσει στο Ηρώδειο. Όπως θυμόταν, η Κάλλας την αγκάλιασε τρυφερά. Στη μνήμη της έμεινε η αντίθεση ανάμεσα στο χαμόγελο και στη θλίψη που η ίδια διέκρινε στα μάτια της.

Από την Αθήνα στην Αμερική και στον κόσμο της τέχνης

Η Λιάνα Σκουρλή γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μητέρα της είχε Ιταλό πατέρα και Κωνσταντινουπολίτισσα μητέρα και είχε γεννηθεί στη Ρόδο επί ιταλικής κατοχής. Ο πατέρας της καταγόταν από την Αττάλεια της Μικράς Ασίας και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή έζησε στη Γαλλία.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι σπούδασε και έζησε συνολικά 30 χρόνια στην Αμερική. Από το 1982 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο των εικαστικών τεχνών. Σε προσωπική μαρτυρία είχε αναφερθεί σε συμμετοχή της ομάδας της σε συναλλαγή που αφορούσε τα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ. Οι λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς χρειάζονται ανεξάρτητη αρχειακή επιβεβαίωση.

Το όνειρο ενός μουσείου για τη Μαρία Κάλλας

Ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας ιδρύθηκε το 2012 με στόχους τη διαφύλαξη κειμηλίων, τη διεθνή προβολή της καλλιτέχνιδας και την προώθηση της δημιουργίας μουσείου. Η Σκουρλή εργάστηκε για τη συγκέντρωση αντικειμένων, την αναζήτηση χορηγών και τη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

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Σε συνέντευξή της το 2023 είχε περιγράψει τη συμβολή του συλλόγου στην κάλυψη δαπανών μελετών, αδειών και ασφάλισης αντικειμένων. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας άνοιξε στις 26 Οκτωβρίου 2023, στην οδό Μητροπόλεως 44, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Αποτελεί έργο του Δήμου Αθηναίων, με τη συνεισφορά πολλών δωρητών και φορέων.

Οι 295 παρτιτούρες και η ιστορική δωρεά

Σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα «Η Πόλη Ζει» τον Σεπτέμβριο του 2023, η Σκουρλή είχε μιλήσει για 295 παρτιτούρες που είχε αποκτήσει ο σύλλογος, συγκεντρωμένες σε δώδεκα κιβώτια, ορισμένες με υπογραφή της Κάλλας.

Τον ίδιο μήνα υπέγραψε, ως πρόεδρος του συλλόγου, σύμβαση δωρεάς κειμηλίων προς τον Δήμο Αθηναίων με τον τότε δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Η δωρεά αναφέρεται και σε ανακοίνωση του Δήμου της 25ης Οκτωβρίου 2023. Η μουσειακή συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 τεκμήρια, όπως κοστούμια, επιστολές, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις.

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Η κοινωνική προσφορά και η «ΕΛΠΙΔΑ»

Η Σκουρλή είχε περιγράψει τη φιλανθρωπική δράση της από την παιδική ηλικία, όταν βοηθούσε τη μητέρα της στη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες στον Πειραιά. Στις ΗΠΑ ασχολήθηκε με τη στήριξη ελληνικών οικογενειών που ταξίδευαν για θεραπεία παιδιών με καρκίνο.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της, το 1990 συνεργάστηκε με τον πρέσβη Σωτήρχο, τη σύζυγό του Εστέλ και την Ειρήνη Αθανασιάδου σε πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Είχε ακόμη μιλήσει για υποστήριξη δύο ορφανοτροφείων στην Αφρική και για συμμετοχή στον σύλλογο «Ανθρώπινοι Άνθρωποι», με δράση υπέρ οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

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Η αγάπη της για τους νέους καλλιτέχνες

Για τη Λιάνα Σκουρλή η κληρονομιά της Κάλλας δεν ήταν μόνο υπόθεση του παρελθόντος. Ο σύλλογος επιδίωκε να στηρίζει νέους μουσικούς μέσα από υποτροφίες και πρωτοβουλίες μουσικής εκπαίδευσης. Ήθελε το μουσείο να παραμείνει ζωντανός χώρος πολιτισμού και έμπνευσης.

Μία παρακαταθήκη στην καρδιά της Αθήνας

Ο θάνατός της κλείνει ένα κεφάλαιο προσφοράς στον πολιτισμό και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Η διαδρομή της συνδύαζε διεθνείς εμπειρίες, αγάπη για την τέχνη, κοινωνική προσφορά και επιμονή στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης.

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας, επιτρέποντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο της υψιφώνου. Η Σκουρλή δεν ήταν η μοναδική δημιουργός αυτού του εγχειρήματος, υπήρξε όμως μία από τις δραστήριες προσωπικότητες που εργάστηκαν για την υλοποίησή του. Αυτή είναι η ουσιαστικότερη παρακαταθήκη της: η μετατροπή της προσωπικής αγάπης για την τέχνη σε διαρκές πολιτιστικό έργο.

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Πηγές: Kalithea Press (2020), Η Πόλη Ζει (2023), aVecnews (2023), Δήμος Αθηναίων (25/10/2023).

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