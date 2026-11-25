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Στόχος της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της θρησκευτικής και πολιτικής ουδετερότητας των λειτουργών της δικαιοσύνης εντός των αιθουσών.

Οι εισαγγελείς θα υπόκεινται πλέον στους ίδιους κανόνες εμφάνισης που ισχύουν ήδη για τους δικαστές της χώρας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της απαγόρευσης της μαντίλας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων περιορισμών που έχει υιοθετήσει η χώρα σχετικά με την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

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Την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας για τους εισαγγελείς που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες προωθεί η κυβέρνηση της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Νικολάι Βάμεν. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η θρησκευτική και πολιτική ουδετερότητα στην εμφάνιση των λειτουργών της Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει την επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου στο σύνολο του δικαστικού σώματος, ενώ βρίσκεται ήδη υπό εξέταση και το ενδεχόμενο απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία της χώρας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες, ανακοίνωσε ότι οι εισαγγελείς θα υπόκεινται πλέον στους ίδιους κανόνες εμφάνισης με τους δικαστές, όταν συμμετέχουν σε ακροαματικές διαδικασίες.

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«Εισάγουμε τώρα κανόνες που προβλέπουν ότι οι εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, θα πρέπει να έχουν ουδέτερη εμφάνιση από θρησκευτικής και πολιτικής απόψεως όταν συμμετέχουν σε ακροαματικές διαδικασίες», δήλωσε ο Νικολάι Βάμεν. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η ρύθμιση αφορά κυρίως τις ισλαμικές μαντίλες, τις οποίες οι εισαγγελείς δεν θα επιτρέπεται πλέον να φορούν μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη είναι να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εισαγγελείς επιτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα και αμεροληψία κατά τη συμμετοχή τους στις δικαστικές διαδικασίες.

Δανία: Από την απαγόρευση της μπούρκας στους δημόσιους χώρους στη συζήτηση για τα σχολεία

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών που έχει ήδη υιοθετήσει η Δανία σχετικά με την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2018 τέθηκε σε ισχύ νόμος που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους. Η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμων σε όσους φορούν ενδύματα που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του προσώπου τους.

Στο μεταξύ, η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντερικσεν, έχει εκφραστεί πρόσφατα υπέρ της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει προωθηθεί από κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς.

Ωστόσο, η πρωθυπουργός έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής μιας τέτοιας απαγόρευσης, δεδομένου ότι η ανεξιθρησκία και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδεις αξίες στη Δανία.

Η Μέτε Φρέντερικσεν έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι η ισλαμική μαντίλα αποτελεί μορφή καταπίεσης, θέση που έχει διατυπώσει στο πλαίσιο της συζήτησης για τη χρήση της στα σχολεία.

Έτσι, πέρα από τους περιορισμούς που προωθούνται για την εμφάνιση εισαγγελέων και δικαστών στις δικαστικές αίθουσες, η Δανία εξετάζει πλέον και το ενδεχόμενο επέκτασης της σχετικής πολιτικής στον χώρο της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από Daily Express