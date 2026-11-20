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Έγγραφα από τα Δανικά Εθνικά Αρχεία επιβεβαιώνουν ότι η ίδια κατείχε ηγετική θέση στο κόμμα στην πόλη Χόλστεμπρο και διηύθυνε την τοπική γυναικεία οργάνωση.

Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις της ότι δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική, ιστορικοί χαρακτηρίζουν τον ρόλο της εξέχοντα μέσα στο ναζιστικό κόμμα.

Το παρελθόν της Σβάλμπε ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση βιογραφίας της, η οποία αρχικά δεν περιείχε καμία αναφορά στη δράση της.

Οι εκδότες του βιβλίου δήλωσαν έκπληκτοι από τις αποκαλύψεις και δεσμεύτηκαν να συμπεριλάβουν τα νέα στοιχεία στις επόμενες εκδόσεις του έργου.

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Το γηραιότερο άτομο στη Δανία αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια «διακεκριμένη» τοπική ηγέτιδα του ναζιστικού κόμματος της χώρας της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον περασμένο μήνα, η Κίρστεν Σβάλμπε τιμήθηκε δημόσια όταν έγινε η μεγαλύτερη Δανέζα που έζησε ποτέ, σε ηλικία 112 ετών και 218 ημερών. Είχε ήδη προσελκύσει διεθνή προσοχή επειδή ήταν και μέλος των «πιο ηλικιωμένων αδερφών στον κόσμο» μαζί με τον 104χρονο μικρότερο αδερφό της, Μπέρτελ.

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Αλλά η υπεραιωνόβια γυναίκα τώρα απασχολεί τις ειδήσεις για διαφορετικούς λόγους, αφού τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι εντάχθηκε στις γραμμές του ναζιστικού κόμματος της Δανίας (DNSAP) τον Αύγουστο του 1941. Η Σβάλμπε είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε ναζιστικές συμπάθειες.

BREAKING: Denmark’s oldest living person, 112 y/o Kirsten Schwalbe, revealed to have been a “prominent” local Nazi Party leader during WWII. https://t.co/XD8GomfN5H November 18, 2026

«Σχεδόν δεν ήξερα τι ήταν, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερε η πολιτική», είπε σε μια συνέντευξη με το δανικό ειδησεογραφικό μέσο TV Midtvest μόλις δύο μέρες μετά το ρεκόρ ηλικίας της.

Ο αείμνηστος σύζυγος της Σβάλμπε φημολογείται ότι κατείχε θέση ηγεσίας στο ναζιστικό κόμμα. Ωστόσο, η ίδια δεν ήταν απλώς μέλος του ναζιστικού κόμματος της Δανίας, αλλά και η προσωρινή ηγέτιδα του κόμματος στην πόλη Χόλστεμπρο, μεταξύ Αυγούστου 1943 και Ιουλίου 1944, σύμφωνα με έγγραφα στα Δανικά Εθνικά Αρχεία που αποκαλύφθηκαν από το τοπικό μέσο Frihedsbrevet.

Denmark’s oldest-ever woman, 112, outed as former ‘prominent’ NAZI LEADER Kirsten Schwalbe joined the Danish Nazi party in 1941 and served as acting head of its local branch in Holstebro She claims she ‘barely’ knew what the party was and ‘never been interested in politics’ https://t.co/fXiLJPATGY — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 19, 2026

Η ίδια επίσης ηγήθηκε της τοπικής γυναικείας οργάνωσης. «Ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό μέλος της», είπε ο Δανός ιστορικός Κλάους Μπούντγκααρντ Κρίστενσεν, που εξέτασε τα έγγραφα, για τη Σβάλμπε . Περιέγραψε το ρόλο της ως «εξέχον».

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Το Ναζιστικό κόμμα της Δανίας μιμήθηκε το Γερμανικό Ναζιστικό Κόμμα, χρησιμοποιώντας τη σβάστικα, τον χαιρετισμό του Χίτλερ και προωθώντας μια εκστρατεία αντισημιτισμού. Συνεργάστηκε ενεργά με το Τρίτο Ράιχ κατά τη διάρκεια της κατοχής της Δανίας στον πόλεμο.

Η βιογραφία της μεγαλύτερης γυναίκας εν ζωή στη Δανία και το ναζιστικό παρελθόν της

Η ιστορία της Σβάλμπε στο κόμμα ήρθε στο φως μετά τη πρόσφατη δημοσίευση μιας βιογραφίας της ζωής της. Το βιβλίο, με τίτλο «Χρειαζόμαστε Κάτι για να Γελάσουμε», δεν έκανε καμία αναφορά στο ναζιστικό παρελθόν της.

Η Σβάλμπε είχε προηγουμένως εμφανιστεί σε πρωτοσέλιδα για τη θετική της στάση απέναντι στη μακροζωία της. «Δεν με νοιάζει που θα πεθάνω σύντομα· δεν το σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι συχνά το μέλλον· απολαμβάνω τις καλές μέρες και τη καλή μου διάθεση», είπε σε μια συνέντευξη για τα 110ά της γενέθλια, όπως ανέφερε η Bild.

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Οι αποκαλύψεις για τους Ναζί εμφανίστηκαν αρχικά τον προηγούμενο μήνα στην δανέζικη εφημερίδα Kristeligt Dagblad. Ο εκδότης της βιογραφίας της Σβάλμπε, η Gyldendal Publishing, και οι συγγραφείς της, έμειναν έκπληκτοι όταν διάβασαν το ρεπορτάζ.

Έχουν ορκιστεί να διεξάγουν περαιτέρω έρευνα και να συμπεριλάβουν μια αναφορά στο ναζιστικό παρελθόν της Σβάλμπε στις νεότερες εκδόσεις της βιογραφίας. Η οικογένεια της Σβάλμπε είπε ότι έχει επηρεαστεί «βαθιά» από την πρόσφατη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για το παρελθόν της, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω καθώς ζήτησαν να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της.

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