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Ο Ράσμους Γουόλμπριτζ συμμετείχε εν αγνοία του σε μια τετράμηνη φάρσα, πιστεύοντας ότι γύριζε δική του κινηματογραφική ταινία.

Συνολικά 149 άτομα συνεργάστηκαν για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, επηρεάζοντας την προσωπική και επαγγελματική ζωή του πρωταγωνιστή.

Οι τηλεθεατές κατήγγειλαν την παραγωγή ως ανήθικη, υποστηρίζοντας ότι η πολύμηνη εξαπάτηση προκάλεσε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση στον κωμικό.

Η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού ζήτησε επίσημα συγγνώμη, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις στην προστασία του συμμετέχοντα.

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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Δανία μια τηλεοπτική παραγωγή που θύμιζε την κινηματογραφική ταινία «The Truman Show», καθώς ένας κωμικός έζησε επί τέσσερις μήνες μέσα σε μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε. Συνολικά 149 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων φίλοι και γνωστοί του, συμμετείχαν στην οργανωμένη φάρσα, αφήνοντάς τον να πιστεύει ότι ετοίμαζε τη δική του κινηματογραφική ταινία. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη κατακραυγή, με αποτέλεσμα το τηλεοπτικό δίκτυο TV 2 να αποσύρει τελικά την εκπομπή.

Σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, ο Δανός κωμικός Ράσμους Γουόλμπριτζ πίστευε ότι είχε δεχθεί μια σημαντική επαγγελματική πρόταση, η οποία θα του έδινε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα προσωπικό του όνειρο: να δημιουργήσει τη δική του ταινία.

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Έχοντας πειστεί ότι συμμετείχε σε μια πραγματική κινηματογραφική παραγωγή, αφιέρωσε τέσσερις μήνες στο εγχείρημα, αφήνοντας μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα πίσω τη σύντροφο και τα παιδιά του. Δεν γνώριζε, ωστόσο, ότι η υποτιθέμενη ταινία αποτελούσε στην πραγματικότητα το σκηνικό μιας τηλεοπτικής φάρσας με κρυφές κάμερες.

Η εκπομπή είχε τον τίτλο «Everyone Loves Rasmus» («Όλοι αγαπούν τον Ράσμους») και οργανώθηκε με τη συμμετοχή 149 ανθρώπων. Φίλοι, γνωστοί, ηθοποιοί και επαγγελματίες της τηλεόρασης συνεργάστηκαν, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, ώστε να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση ότι ο Γουόλμπριτζ βρισκόταν σε μια κανονική κινηματογραφική παραγωγή.

Η υπόθεση παρέπεμπε στην ταινία «The Truman Show» του 1998, με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ. Στην κινηματογραφική ιστορία, ο Τρούμαν Μπέρμπανκ ζει χωρίς να το γνωρίζει μέσα σε έναν τεχνητό κόσμο, όπου οι φίλοι, οι γείτονες και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του είναι ηθοποιοί. Κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του καταγράφεται από κάμερες, καθώς ολόκληρη η ζωή του αποτελεί τηλεοπτικό θέαμα.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Δανού κωμικού, οι άνθρωποι που συναντούσε και οι καταστάσεις που βίωνε ήταν μέρος ενός προσεκτικά οργανωμένου σεναρίου. Η βασική διαφορά ήταν ότι η συγκεκριμένη εμπειρία διήρκεσε τέσσερις μήνες, κατά τους οποίους ο ίδιος δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στο επίκεντρο μιας τηλεοπτικής φάρσας.

Η οργή των τηλεθεατών και η απόφαση του TV 2 να αποσύρει την εκπομπή

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν όταν το «Everyone Loves Rasmus» άρχισε να προβάλλεται στη δανική τηλεόραση. Πολλοί τηλεθεατές αμφισβήτησαν κατά πόσο μια τέτοια παραγωγή μπορούσε να θεωρηθεί ψυχαγωγία, καθώς η εξαπάτηση δεν περιορίστηκε σε μια σύντομη φάρσα, αλλά διήρκεσε μήνες, επηρεάζοντας την προσωπική και επαγγελματική ζωή του πρωταγωνιστή.

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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια, με αρκετούς χρήστες να ζητούν την απόσυρση της σειράς και να κατηγορούν τους δημιουργούς ότι ξεπέρασαν τα όρια.

«Ένα αστείο δεν διαρκεί τέσσερις μήνες. Αυτό είναι απλώς εκφοβισμός», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο Reddit. Άλλοι σχολίασαν ότι μια τέτοια εμπειρία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση στον άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της φάρσας, αλλά και στους οικείους του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην οικογενειακή κατάσταση του Γουόλμπριτζ, καθώς εκείνη την περίοδο είχε σύντροφο και νεογέννητο παιδί. Ένας χρήστης υπογράμμισε ότι ο κωμικός αφιέρωσε τέσσερις μήνες από τη ζωή του σε κάτι που θεωρούσε πραγματική επαγγελματική ευκαιρία, χωρίς να γνωρίζει ότι όλα ήταν σκηνοθετημένα.

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Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης της εκπομπής υπερασπίστηκε αρχικά την παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι είχαν προβλεφθεί δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του πρωταγωνιστή. Όπως ανέφερε, ένας ψυχολόγος παρακολουθούσε την εξέλιξη του εγχειρήματος, ενώ είχε προβλεφθεί και υποστήριξη μετά την αποκάλυψη της αλήθειας.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι της παραγωγής υποστήριξαν ότι ο Γουόλμπριτζ είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση του υλικού, όταν ενημερώθηκε για τον πραγματικό χαρακτήρα της εκπομπής. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν κατάφεραν να περιορίσουν την κριτική.

Ο ίδιος ο κωμικός φέρεται να μην αντέδρασε θετικά όταν έμαθε τι είχε συμβεί, ενώ, σύμφωνα με τη Mirror, έκτοτε έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα.

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Τελικά, το δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2 αποφάσισε να αποσύρει το «Everyone Loves Rasmus» τόσο από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα όσο και από τη διαδικτυακή του πλατφόρμα.

Στις 31 Οκτωβρίου 2026, η διοίκηση του σταθμού ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τον Ράσμους Γουόλμπριτζ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία του κωμικού και ότι η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο.

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