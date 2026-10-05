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Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στη Δανία προκάλεσε τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι καταχωρημένοι στο δημογραφικό μητρώο της χώρας, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο.

Μεταξύ των δεδομένων που διέρρευσαν περιλαμβάνονται ονόματα, διευθύνσεις, αλλά και προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης των πολιτών. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση ξεπερνά τον συνολικό πληθυσμό της Δανίας, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου έξι εκατομμύρια κατοίκους.

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Η διαρροή δεν αφορά αποκλειστικά ανθρώπους που ζουν σήμερα στη χώρα. Στα στοιχεία που εκτέθηκαν περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα ανθρώπων που έχουν αποβιώσει, καθώς και ατόμων που έχουν μεταναστεύσει από τη Δανία.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από μία ακόμη κυβερνοεπίθεση στη χώρα, αυτή τη φορά με στόχο το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU). Κατά την επίθεση, μη εξουσιοδοτημένα άτομα κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των χρηστών του πανεπιστημίου.

Το ίδιο το DTU ανακοίνωσε ότι οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση σε «μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων», με αποτέλεσμα να ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί περίπου 200.000 νυν και πρώην χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος. Στους ανθρώπους που ενδέχεται να επηρεάζονται περιλαμβάνονται εργαζόμενοι, φοιτητές, επισκέπτες, αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες του πανεπιστημίου.

Οι δύο επιθέσεις αναδεικνύουν το εύρος των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι βάσεις δεδομένων στη Δανία, καθώς σε διαφορετικά περιστατικά εκτέθηκαν προσωπικές πληροφορίες εκατομμυρίων ανθρώπων.

Με πληροφορίες από Bloomberg