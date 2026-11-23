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Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Δανίας και της Γερμανίας, ερευνούν σήμερα οι αστυνομικές αρχές, μετά το μπαράζ ψευδών συναγερμών για βόμβες σε σχολεία και αεροπλάνα και κυβερνοεπίθεσεις σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες αίματος.

Λίγες ημέρες μετά τις απειλές σε σχολεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Εδιμβούργου, νέα emails που προειδοποιούσαν για βόμβες σε σχολικά συγκροτήματα της Δανίας και της Γερμανίας εστάλησαν στις αρμόδιες αρχές με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη. Η αστυνομία της Δανίας χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες απειλές ως «αβάσιμες».

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«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ότι οι απειλές εστάλησαν μέσω emails.

«Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», πρόσθεσε.

Στη Βόρεια Γιουτλάνδη η αστυνομία υπογράμμισε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε εκκενώσεις σχολείων ούτε να λάβουμε ειδικά μέτρα ασφαλείας».

Σχετικά με τη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, πάνω από 450 σχολεία δέχθηκαν απειλές.Στο σχετικό email μάλιστα αναγράφονταν «ο θάνατος σας περιμένει».Όπως και στη Δανία, οι αστυνομικές αρχές της Γερμανίας εκτιμούν πως οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες.

Εδώ και μερικές εβδομάδες η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, περιστατικά που ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερα από 10 σχολεία εκκενώθηκαν στην Ισπανία έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Νωρίτερα τον Νοέμβριο είχαν εκκενωθεί σχολεία στην Ιταλία, αφού έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας.